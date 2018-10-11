國泰航空今年增加九個新航點，並將增加往來阿德萊德、法蘭克福、馬德里及東京班次

2018年10月11日 02:52 工商 張佩芬

西班牙馬德里城市美景。圖：國泰提供

國泰航空集團不僅致力拓展航空網絡，於2018年創下年度開辦多達九個新航點的紀錄，亦將為目前往返三大洲廣受歡迎的阿德萊德、法蘭克福、馬德里及東京增加班次。

阿德萊德是南澳洲國際化的首府，是通往州內繁榮葡萄酒產區的門戶城市，國泰自10月28日起，將每週加開一班航班往返香港及阿德萊德，至每週六班。航線由空中巴士A330-300客機營運，除新增班次外，航班出發時間亦有變動：每周三班從香港於凌晨時分出發，另外三班會於早上啟程；而現時從阿德萊德的回程航班的出發時間，亦將由清晨時分改為下午和晚上，新安排讓乘客通過香港樞紐轉飛歐洲各大城市時，享有更多選擇。

國泰航空連繫香港及日本的航點較任何航空公司都廣泛，當中不無因由。日本長期以來都是乘客喜愛到訪的國家，度假旅遊的熱誠與日俱增。為配合需求增長，將於2018年10月28日開始，每日額外加開一班往返東京（成田）的航班。CX526航班將於08:10啟程，並於13:10抵達東京，回程的 CX527航班則於14:20出發，於18:45抵港。由10月28日開始，國泰每日共有六班直航航班往來香港和東京（成田）。

現時由香港出發前往德國商業及文化中心法蘭克福的每日一班直航航班，由2019年3月31日起將每周增加三班，分別於星期二、星期五及星期日出發。CX283航班於12:30啟程並於18:40抵達法蘭克福。而CX282航班的回程航班於晚上出發，讓乘客能盡量善用於歐洲旅程最後一天的時間。

新增的航班以空中巴士A350-900型飛機運作，設有商務客艙、特選經濟客艙及經濟客艙，三個客艙級別均配備無線網絡服務及最新的機上娛樂系統。

旅客於明年夏季將更易到訪優雅的林蔭大道，世界級食府、歷史悠久的博物館和迷人的西班牙首都街道！2019年6月至10月期間，國泰將於每週一及週三加開兩班往返香港及馬德里的航班，令每週五班的服務增至每日一班。新航班將由空中巴士A350-900客機營運。

國泰航空集團已宣布於2018年推出九個全新航點，其中往返布魯塞爾、哥本哈根、都柏林、南寧、濟南和華盛頓的新航線經已啟航，前往開普敦、達沃市和棉蘭的航線亦將在今年年底前開通。而備受期待的西雅圖航線將於2019年3月啟航。

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