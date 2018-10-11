低溫下探19度！北北基宜大雨特報 中南部空品差

2018年10月11日 04:44 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

外出帶把傘！今日受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，清晨低溫19度。今天北部、東部有雨，氣象局今早也針對台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣發布大雨、豪雨特報，並針對18縣市發布陸上強風特報。另今天中南部空氣品質不佳，外出需注意。

氣象局今（11日）早也針對台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣發布大雨、豪雨特報，並針對18縣市發布陸上強風特報。（圖取自氣象局網頁）

今日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼；台灣東北部地區及大台北山區為有雨的天氣，並有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，早晚溫差大，北部、東北部地區夜晚及清晨低溫19度，白天時北部及東半部有雨且雲量多，氣溫22～25度，中南部白天22～29度。紫外線指數多為中量級，如需外出仍需做好防曬工作。

受東北風影響，今日台灣北部海面及台灣海峽北部平均風力6至7級，最大陣風9級；台灣海峽南部平均風力可達6級，最大陣風8級，船隻請特別注意。東北風增強

至於民眾關心的空氣品質，今日中部、雲嘉南、高屏空品區、馬祖及金門為「橘色提醒」等級；北部、竹苗空品區及澎湖為「普通」等級；宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

(中時電子報)