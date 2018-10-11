10月11日三大報頭條

2018年10月11日 06:13 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

藍綠對新北市長一役均有輸不得的壓力，根據《旺旺中時》最新民調顯示，國民黨參選人侯友宜以49.4％持續穩定領先民進黨參選人蘇貞昌16.6％；交叉分析顯示，在青年選票上，侯、蘇兩人戰得難分難解，青壯選票將成為新北市決勝的關鍵。

蔡英文總統昨在國慶演說中指出，中國單方面以文攻武嚇和外交打壓，已嚴重挑戰台海和平穩定現狀，她呼籲北京當局不要成為衝突來源，並首度提出「四個不會」，做為總統，她保證「不會貿然升高對抗，也不會屈從退讓；不因一時激憤，走向衝突對抗，而讓兩岸關係陷入險境；我也不會背離民意，犧牲台灣的主權。」大陸國台辦發言人馬曉光措辭強烈，指稱其中充斥兩國論分裂謬論和針對大陸的對抗思維，暴露出配合西方反華勢力遏制大陸的險惡用心。

蔡英文總統昨天在國慶演說時，強調將用盡一切方式防範「其他國家」以製造散布假消息等方式滲透和製造亂象，「只要罪證確鑿，我們一定嚴辦到底」。對系統性、來自特定國家背景的假消息傳播，將加強跨國合作，未來更要建立查核和通報機制共同來因應。

蔡英文總統昨在國慶演說中，將打擊「假消息」提升至國家安全布局位階，形成行政部門沉重壓力，要奉旨打假，但其實現行法制面並不欠缺，缺乏的是執行方式，若要以行政手段取代法制，促轉會殷鑑在前，稍有不慎，行政部門將陪葬東廠。

◎旺報

針對蔡總統國慶談話，大陸國台辦發言人馬曉光昨痛批，指其中充斥兩國論分裂謬論和針對大陸的對抗思維，暴露出配合西方反華勢力遏制大陸的險惡用心。

蔡總統的第三次雙十講話，極力呼應美國副總統彭斯的講話，升高對立態勢，在兩岸部分提出的「四個不會」，與過去的「四不」相比，少了「善意」，多了「民意」；在演講結構上，首次把對兩岸國際情勢的判斷，放在演講前面，不再是先內政後兩岸，既顯示對兩岸問題的重視，也展現對既有兩岸政策的堅定。只是這樣的「堅定」，對長遠的台灣發展是福是禍，恐怕是蔡總統更要去權衡深思的。

蔡英文總統10日發表國慶演說，她批評中國單方面的文攻武嚇和外交打壓，不但傷害了兩岸關係，更嚴重挑戰了台海和平穩定的現狀，不會被台灣人民所接受。她雖然重申不會升高對抗，也不會退讓，但特別強調，當全球都在因應中國勢力擴張的同時，要讓世界看見台灣的強韌。

針對蔡總統今年國慶談話，府方人士表示，蔡總統提出的「四個不會」，是要否定過度的、不管哪一端的激進路線，總統認為這些激進路線，對國家總體安全與保障都沒有幫助，也同時向國際宣示台灣做為和平穩定貢獻者的努力；陸委會則表示，總統國慶談話重申兩岸政策的一貫原則，以「求穩、應變、進步」作為政策主軸，並指「中華民國台灣」是最大公約數，是我們的「團結密碼」。

◎工商時報

中美貿易戰延燒後遺症浮現，台灣機械設備銷中國大陸、美國呈現消長的局面！機械設備9月出口值22.4億美元，年減1.3％，是2017年景氣復甦以來首度負成長；其中銷往大陸出現8、9連續兩個月負成長逾1成，輸美年增2成以上，今年機械出口值年增幅可能縮減至6％。

總統蔡英文昨（10）日在國慶演說中提出，台灣因應美中貿易及全球經貿變局的三大方向是：建立高效率的供應鏈、與新興市場多元合作、開闢全球新市場。蔡英文強調。經濟轉型的關鍵在於科技，政府將快速提升科技水準及研發的能量，以作為經濟提升的重要基礎。

金管會再對房貸提三大注意事項。據悉，金管會日前完成數家銀行房貸專案金檢，並召集37家國銀總稽核，要求注意房貸三重點，首先是落實授信5P，二是不可接受代辦、小心冒貸；第三是加強管理房貸寬限期及相關複審程序。金管會檢查局長王儷娟表示，目前雖然並沒有看到房貸風險「特別升高」，但銀行仍須注意房貸風險控管。

雖然美國總統川普再批聯準會（Fed）升息過快，加上國際貨幣基金（IMF）調降全球成長預測，美元指數周三漲勢稍歇，惟仍徘徊在7周高點。分析師認為，由於美國經濟穩健，加上聯準會（Fed）將無視川普看法持續緩步升息，這些利多因素都將支撐美元持續上漲走勢。

(中時電子報)