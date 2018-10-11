榨乾台商5千萬？酒店妹淚：有錢人就是這樣玩女人！

榨乾台商5千萬？酒店妹反控：「酒店小姐就應該被有錢人玩弄嗎？」。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

台中方姓酒店妹遭爆與已婚吳姓台商交往2年期間，榨乾吳男4960萬元，吳男指控方女詐欺，方被依詐欺罪嫌起訴。方女出面洗刷冤屈，反控吳男砸下的金錢都是補償她當小三的「彌補費」，方女更淚訴，「酒店小姐就應該被有錢人玩弄嗎？」，堅稱她不是騙子。

正妹索求無度 富商淪人肉ATM 2年狂噴5千萬

方女表示與吳男分手後，前後到台中地檢署開了6次庭，警方還扣押她500萬支票，將她依詐欺罪起訴，她氣憤地說，2年前認識吳姓富商，當時她身體出狀況，吳男向她承諾「不上班沒關係，我（指吳男）養你」，她感動地答應與有家室的吳男交往。

吳男每月以20萬元包養方女，幫她買車、還貸款、購屋、還卡債、買名表等，不但拿500萬元給方女定存，還購買價值150萬元的尊爵蝴蝶錶、數萬元布偶貓與價值530萬的房子等高價奢侈品贈送方女，並大手筆花了270萬元裝潢房子，共計3458萬元。據《自由時報》，方女認為，這些錢是吳男愧疚她變小三的「彌補費」，是吳男心甘情願贈與。

至於吳男指控，方女在2016年5月至2017年2月間，分別藉口替父親還房貸、購屋、開美甲店，騙他1402萬元。方女委屈地說，她有證據可以為自己洗刷冤屈，強調她與吳男交往時沒有騙錢，但是沒人相信她。吳男律師則說，當事人認為方女說法都是片面之詞，是否涉詐欺應由法官認定。

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(中時電子報)

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