NBA》烏煙瘴氣！吉米巴特勒練球嘲諷隊友沒路用

2018年10月11日 07:58 中時電子報 黃及人

就算再怎麼想離開灰狼，吉米巴特勒這次行為也太沒品！《ESPN》資深記者沃納洛斯基11日爆料，首次重返練球的巴特勒，在練球時刻意針對唐斯、威金斯等隊友拚命嘲諷，甚至怒批灰狼教練團沒用，就是想把灰狼內部氣氛搞僵！

先前驚傳已跟灰狼高層提出交易申請的巴特勒，眼見自己遲遲沒被送走，甚至灰狼總教練兼籃球事務總裁席波迪採取消極交易動作，企圖再讓巴特勒待上1年，如今總算惹火巴特勒，首次回到灰狼練球行列，就讓灰狼搞到烏煙瘴氣。

巴特勒除了在訓練時，一直針對唐斯、威金斯兩大主力說出「他們太沒用」、「他們太軟」等嘲諷話語，更嘲笑唐斯接不到球，甚至故意跟站在場邊的灰狼總管萊登說出，「你們他X的就是需要我，你們少了我根本沒有辦法贏球。」

更誇張的是，巴特勒在11日練球過後，接受《ESPN》專訪坦承這些都是事實，「或許我太久沒打球了，所以我充滿激情，一切只為了競爭，這是不是好的方法？不！但我根本無法控制，當我站在那裡投入訓練，所有一切都惹毛了我。」

巴特勒甚至承認，自己就在針對唐斯與威金斯，因為兩人都在浪費天賦，練球都沒像巴特勒自己一樣認真，他在專訪最後更說出，「我跟這支球隊的關係無法修補了，這是老實話！」就像想被交易，巴特勒這次也做太絕情了。

(中時電子報)