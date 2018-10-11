正妹PO國旗爆乳裝引暴動 真實身份更讓人議論紛紛

蔡宜芳穿青天白日滿地紅國旗裝，慶祝國慶日。（照片來源：蔡宜芳臉書）

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中時電子報

一張正妹穿著國旗爆乳裝的照片，引發網友暴動。但這名正妹的真實身份，更讓人驚訝，原來她是高雄市市議員參選人蔡宜芳。

年僅27歲的蔡宜芳昨（10日）在臉書貼出一張她穿著青天白日滿地紅國旗爆乳裝，手上拿著綠色台灣國牌子的照片，祝賀「中華民國生日快樂、臺灣生日快樂」。蔡宜芳說「不論怎麼稱呼您，在阿芳心目中都是同一個名字，就是『家』」。

她並用公司譬喻台灣現狀，「這間公司經歷了幾個世紀，發生過很多事⋯成就了它目前的樣子。有些員工認為這間公司這名字不對，我們應該變革；有另一些員工認為這公司名字就該是這樣的延續。於是內部員工花了不少心思衝突在公司名稱這件事情上，甚至彼此分裂、憎恨⋯」

她提問：「除了不斷進步往前，維持競爭力，業績上升，重視員工教育培訓，技術研發，管理制度完善⋯等等，還有好多方向可以努力⋯執著於公司的名字，真的是能為經營上帶來實質效益的問題嗎？」。

外型高挑亮眼、身材超有料的蔡宜芳，擁有高雄師範大學光電與通訊研究所碩士學歷，目前還在新竹清華大學材料工程研究所博士班就讀。她的父親是民進黨鹽埕區中原里里長蔡崇銘，但蔡宜芳以無黨籍身份投入高雄市議員選舉。

蔡宜芳日前接受中評社訪問表示，身邊同學僅「醫師、律師跟公務員」三種職業能夠回到高雄發展，但她想改變這座城市，於是決定參選議員。

(中時電子報)

文章來源：蔡宜芳臉書

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