入秋日月潭山區大驚喜 遇見真實版《冰原歷險記》錐果

小西氏石櫟的果實，與鼠奎特追逐的那顆堅果，外型幾乎完全一樣。（沈揮勝攝）

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中時
／南投報導
日月潭周邊山區的小西氏石櫟，果實正在成熟。（沈揮勝攝）
捲斗櫟外型吸睛，但在日月潭地區，今年果況不佳。（沈揮勝攝）
火燒栲果實可以食用，是山居小孩的野味零食。潭區步道不難發現。（沈揮勝攝）
鋸葉長尾栲也是日月潭邊常見的殼斗科植物。（沈揮勝攝）
后大埔石櫟果實碩大。（沈揮勝攝）

《冰原歷險記》片中最搶戲、最爆笑的遠古松鼠「鼠奎特」屢追不得的那顆堅果，其實在台灣還有不少的「現實版」。日月潭山區有一種能結出外型幾乎一模一樣錐果的殼斗科植物「小西氏石櫟」，近來果實正成熟，潭邊步道或周邊的魚池鄉各村山區，都有機會看到。

台灣至少有44種殼斗科植物，大多數的品種，都在秋末冬初落果。最近，日月潭山區形形色色的「小斗笠」、「小陀螺」常給民眾驚喜。

它們包括山居民眾經常提及的杜仔、柯仔、赤校、栲、櫧和櫟等，能夠結出類似栗子的錐果，有些種類還可以吃，是昔時山區孩童最喜愛、也最難忘的零食。

日月潭周邊山區最常見者，莫過於小西氏石櫟和青剛櫟，前者個頭不小、後者是台灣黑熊主食，它們的外觀都神似陀螺；蓮華池地區最吸引人的是「捲斗櫟」，顧名思義，它們長得酷似人頭戴斗笠，但今年果實不多、稀稀落落。

另一種巨無霸錐果叫「后大埔石櫟」，因量稀且個頭壯觀，早被熟門熟路的民眾鎖定，今年魚池山區有幾株結了數百顆果實，可惜九月下旬就已快被摘光；學術界看得好心疼，指此舉意同阻礙繁殖，呼籲遊客零星撿拾無妨，可別貪心大量摘採。

(中時 )

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