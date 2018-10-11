西湖網紅餐廳蟑螂藏飯裡 老闆神回老城區小強很難消滅

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旺報
孫曜樟

大陸一名26歲的劉姓孕婦日前到網友推薦一家名為「米島」的五星網紅餐廳用餐，她點了一份網友推薦的咖喱蛋包飯，飯菜上來看第一眼，確如網友所說的食材比較新鮮，但沒想到用餐用到一半，她竟然發現蛋包飯裡有一隻小蟑螂，劉女士找來餐廳相關負責人瞭解時，對方居然神回「在老城區，蟑螂是很難消滅的」。

劉女士說，找來餐廳相關負責人後，那名負責人看到我米飯中的蟑螂時，當時就想將米飯端走，並答應給再換一份，但她在米飯中吃到了蟑螂，根本就不敢繼續在該餐廳用餐了，接下來，餐廳負責人的回應更是令劉女士暴怒，她當場質問餐廳負責人為什麼米飯中會有蟑螂，負責人竟神回說「老城區的環境就是這樣，蟑螂是很難消滅的」。對於該負責人的回應，劉女士實在不能接受，於是第一時間撥打了西湖區市場和品質監督管理局的投訴電話。

西湖區市監局的工作人員何亮表示，市監局平日會對轄區內的部分餐飲店進行檢查，但是大部分精力還是在處理消費糾紛上，對於在食物中吃到異物的投訴還是第一例。

何亮表示，該餐廳確實用了除蟑螂的藥物，但由於都是食材，並不能用噴霧型殺蟲劑，而專門除蟑螂的藥物並不能立即消滅蟑螂。接下來他會要求店老闆以及店長一起前往西湖區市監局瞭解情況，並學習食品安全法。劉女士也可參照《食品安全法》，即最高不超過1000元的要求來索賠。

西湖區市監局九日回應，目前已經對「米島」餐廳下達責令改正通知書，要求該餐廳停業整頓5天，5天內餐廳必須將店內的蟑螂去除乾淨。西湖區市監局也會加強對該餐廳後廚進行檢查。

(旺報 )

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