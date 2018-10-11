美日研究：一天10分鐘做輕度運動 讓你不再忘東忘西

UCI和日本筑波大學的研究人員發現，短時間的輕度運動，例如瑜伽可改善負責記憶的大腦部分之間的連接。(達志影像/shutterstock)

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中時電子報
/綜合報導

隨著年齡日漸增長，忘東忘西的日常風景，成為中老年人最莫可奈何之事，對此，科學家們窮盡力氣，終於找到改善的線索。美日研究團隊發現，只要花10分鐘做溫和活動，就可增強大腦儲備和記憶能力。在一天中做點瑜伽或太極拳，你可能更容易記住把鑰匙放在哪裡。

加州大學官網報導，加州大學歐文分校和日本筑波大學的研究人員發現，即使非常輕微的訓練，也可增加記憶形成，以及儲存大腦部分之間的連通性，這項研究成果日前刊登於《美國國家科學院院刊》。

在一項對36名健康年輕人進行的研究中，研究人員發現，單次10分鐘輕度運動可以產生相當大的認知益處。在受試者運動後不久，用磁共振對他們進行腦部掃描檢查，發現海馬齒狀回和皮質區域之間的連接性與詳細記憶加工相關。

UCI教授兼校長Michael Yassa表示，即使是一整天的短暫步行休息，都可能對改善記憶和認知產生相當大影響。

此前研究集中在利用運動促進記憶區域新腦細胞生成，但這項新研究顯示更為直接的影響：加強大腦內存關注部分之間的溝通。

UCI學習和記憶神經生物學中心主任Yassa表示，「我們不會忽視新細胞出生的可能性，但這是一個需要更長時間才能展開的過程。」他說，「我們觀察到，這些10分鐘的運動時間後立即顯示出結果。」

這項研究也在日本進行測試，對象是精神障礙風險更高的老年人。Uassa表示，經過每天、數周或數月，這些受試者的大腦結構和功能產生了積極影響。

Uassa還說，了解最適合老年人的運動處方是非常有價值的，可因此提出建議，避免他們認知衰退。

(中時電子報)

文章來源：Now you just need to remember to exercise!

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