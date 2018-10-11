2018年國定假日放完了 萬人哀嚎：還我7天假！

2018年10月11日 09:45 中時電子報 戴安瑋

「FOX+」粉絲團9日在臉書上表示，10日國慶日是2018年最後一個國定假日，「但放完之後今年就再也沒假囉」。翻攝「FOX+」粉絲團

昨天是雙十國慶，上午有國慶升旗、晚上有國慶煙火，各大百貨、量販店、商家、主題樂園紛推優惠，慶祝中華民國107歲生日。不過，「FOX+」粉絲團在臉書上表示，國慶日是2018年最後一個國定假日，「放完之後今年就再也沒假囉」、「最後一個國定假日總是讓人不知道該哭還是該笑啊」引起上萬網友共嗚，有網友說，「不是崩潰的大叫嗎？」、「還我七天假來！」。

行政院人事行政總處行事曆顯示，10月10日以後，確實沒有國定假日了，10月例休還有6天、11月、12月例休，分別有8天、10天，12月31日是星期一，因隔天、星期二是2019年元旦，而彈性放假，但仍要補上班，以此計算，未來82天只放24天，所以「FOX+」粉絲團於9日po出的這篇文，吸引上萬網友有感，甚至崩潰，紛留言，「哭著睡著」、「覺得難過」

其中，網友最在意的是蔡政府上台後，修法硬砍的7天國定假日，分別是元旦隔日（1/2）、青年節（3/29）、教師節（9/28）、光復節（10/25）、蔣公誕辰（10/31）、國父誕辰（11/12）及行憲紀念日（12/25），有網友留言說，「還我臺灣光復節、蔣公誕辰紀念日、國父誕辰紀念日和行憲紀念日」，還有網友說，「還我七天假來！」。

(中時電子報)