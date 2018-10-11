又一起間諜案！陸情報人員遭逮 美祭新規護智財權

2018年10月11日 09:58 中時電子報 吳映璠

美中關係持續緊張，繼先前外媒踢爆陸軍方在銷往美企的電腦硬體上植入間諜晶片後，美再破獲中國大陸情報人員涉嫌竊取美國防部承包商商業機密，這名情報人員已在比利時遭到逮捕，並引渡至美國受審；因應智慧財產屢遭侵犯，美祭出加強監管外國投資產業新規。

據中央社報導，美國司法部10日起訴一名名叫徐彥鈞（Yanjun Xu，音譯）的男子，罪名是涉嫌經濟間諜，司法部指出該名男子是中國大陸江蘇省國家安全廳副處長，自2013年起以不同化名參與美國軍方經濟間諜活動。

報導指出，美國聯邦調查局（FBI）是在今年4月初在比利時將男子逮捕歸案，9日才引渡回美國，這也是美國首度在第三國逮捕中國大陸間諜，並引渡回美。

美國司法部表示，徐彥鈞主要鎖定美國航太與航空業界人士，以多種身分邀請這些人赴中國進行學術交流。他後續與其中一名業界人士持續往來，在對方赴歐洲出差時不斷邀約見面，要求對方提供航空研發機密資料，儘管遭對方以文件僅能在公司內部網路讀取為由拒絕，徐彥鈞仍鍥而不捨，要求以其他方式存取資料。

華盛頓郵報報導，受害公司是發動機領先翹楚的美國奇異航空（GE Aviation），奇異公司同時也是美國防部承包商，今年初才獲得美陸戰隊重型直升機CH-53K發動機合約。

面對中國大陸不斷竊取美國智慧財產與技術，美國政府10日宣布對外國投資關鍵科技產業加強監管計畫，讓美國外來投資審查委員會（Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS）可以對美國企業任何投資進行審查，而不僅限於公司併購案。

路透社報導指出，主要受限制關鍵產業包括電信、半導體、航空、電信、電腦、電池、軍事設備等。新法令將在11月10日生效。

(中時電子報)