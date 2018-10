又一起間諜案！陸情報人員遭逮 美祭新規護智財權

2018年10月11日 09:58 中時電子報 吳映璠

美中關係持續緊張,繼先前外媒踢爆陸軍方在銷往美企的電腦硬體上植入間諜晶片後,美再破獲中國大陸情報人員涉嫌竊取美國防部承包商商業機密,這名情報人員已在比利時遭到逮捕,並引渡至美國受審;因應智慧財產屢遭侵犯,美祭出加強監管外國投資產業新規。

據中央社報導,美國司法部10日起訴一名名叫徐彥鈞(Yanjun Xu,音譯)的男子,罪名是涉嫌經濟間諜,司法部指出該名男子是中國大陸江蘇省國家安全廳副處長,自2013年起以不同化名參與美國軍方經濟間諜活動。

報導指出,美國聯邦調查局(FBI)是在今年4月初在比利時將男子逮捕歸案,9日才引渡回美國,這也是美國首度在第三國逮捕中國大陸間諜,並引渡回美。

美國司法部表示,徐彥鈞主要鎖定美國航太與航空業界人士,以多種身分邀請這些人赴中國進行學術交流。他後續與其中一名業界人士持續往來,在對方赴歐洲出差時不斷邀約見面,要求對方提供航空研發機密資料,儘管遭對方以文件僅能在公司內部網路讀取為由拒絕,徐彥鈞仍鍥而不捨,要求以其他方式存取資料。

華盛頓郵報報導,受害公司是發動機領先翹楚的美國奇異航空(GE Aviation),奇異公司同時也是美國防部承包商,今年初才獲得美陸戰隊重型直升機CH-53K發動機合約。

面對中國大陸不斷竊取美國智慧財產與技術,美國政府10日宣布對外國投資關鍵科技產業加強監管計畫,讓美國外來投資審查委員會(Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS)可以對美國企業任何投資進行審查,而不僅限於公司併購案。

路透社報導指出,主要受限制關鍵產業包括電信、半導體、航空、電信、電腦、電池、軍事設備等。新法令將在11月10日生效。

