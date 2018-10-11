獨〉艾菲爾鐵塔餐廳新主廚 侯布雄接班人11月來台炫技

2018年10月11日 10:03 工商 姚舜

弗雷德里克‧安東（Frederic Anton）的菜餚形色味皆與眾不同。（圖／台北晶華酒店）

形色悅目、做工細膩，是弗雷德里克‧安東（Frederic Anton）菜餚為食饕樂道之處。（圖／台北晶華酒店）

弗雷德里克‧安東（Frederic Anton）客座晶華酒店，食饕與吃貨可以預先嚐到艾菲爾鐵塔餐廳新主廚的菜。（圖／台北晶華酒店）

又有「超大咖」國際天廚即將來台炫技！被視為「世紀名廚」侯布雄（Joel Robuchon）接班人的法國三星餐廳〈Le Pre Catelan〉餐廳主廚弗雷德里克‧安東(Frederic Anton)，將於11月2日至4日來台客座台北晶華酒店2樓〈Robins Grill〉餐廳，喜歡精緻法菜的食饕或吃貨，如欲見識這位當今法國食壇最紅的大廚憑什麼被視為「侯布雄接班人」，不要錯過了將在晶華以「艾菲爾鐵塔的禮讚」為名的米其林三星盛宴。

除了自2007年起為〈Le Pre Catelan〉餐廳連續11年在〈法國米其林指南〉中摘得3星，同時在2000年即得到M.O.F外，弗雷德里克‧安東近期最為全球食家饕客津津樂道的「豐功偉業」是，他與「世紀名廚」侯布雄齊名並有「法國美食教父」之稱的艾倫‧杜卡斯(Alain Ducasse)，以及全球知名的分子料理三星名廚-Thierry Marx一起參與競標，進而一舉得到營業數十年的巴黎地標〈艾菲爾鐵塔餐廳〉2019年至2029年的經營權。

〈艾菲爾鐵塔餐廳〉經營權標案是由巴黎市政府主持，要在競標案中得標非常不易，艾菲爾鐵塔經營管理公SETE要求，競標者提出的企劃書不僅要達到艾菲爾鐵塔貴為巴黎地標應有的餐廳品質標準，還得善用在地資源，盡量從鄰近地區取得食材，並以廚藝展無與倫比的非凡美味。

對任何一家餐飲業者而言，能取得〈艾菲爾鐵塔餐廳〉經營權，不啻是「至高榮耀」，餐廳品牌形象與廚師江湖地位都大幅推升。法國《世界報》美食評論家西蒙（Francois Simon）說得更傳神：「能能夠經營艾菲爾鐵塔餐廳，誰就能拿到在月亮上做料理的許可證！」而弗雷德里克‧安東得到了〈艾菲爾鐵塔餐廳〉經營權，使其廚藝生涯更上巔峰。

〈巴黎艾菲爾鐵塔餐廳〉將於明（2019)年以全新面貌盛大開幕，而11月在台北晶華酒店展開的盛宴，則是弗雷德里克‧安東全心主持新餐廳前最後一次的海外客座活動。對台灣食饕或吃貨而言，不只是吃到了連續11年的三星餐廳菜色，也等同「預見且先嘗了全新巴黎艾菲爾鐵塔餐廳的菜單」，頗具賣點。

弗雷德里克‧安東1964年出生於法國東北部大城南錫(Nancy)，他在年少時即對廚藝產生興趣，取得法國高等廚藝學校文憑後，隨即進入數家米其林星級餐廳歷練，25歲那一年榮獲米其林摘星巨匠侯布雄賞識，並延攬至他於巴黎開設的米其林餐廳〈Jamin〉任職，兢兢業業的工作態度和非凡的手藝，讓安東主廚脫穎而出，在短短三年內一路從廚房領班被拔擢為行政主廚。

1993年候布雄在巴黎開設〈Joel Robuchon〉餐廳，安東即被任命為行政主廚，餐廳一開轟動法國食壇、獲獎無數，安東主廚也因此被視為侯布雄主廚最得力的嫡傳弟子，並且一直維持著緊密的師徒情誼。

在侯布雄主廚麾下工作了七年之後，法國知名的餐飲集團Lenotre頻頻向安東招手。33歲那年，安東憑藉著侯布雄親自傳授的好本領，投效Lenotre旗下位於巴黎西郊布隆尼森林的〈

Le PreCatelan〉餐廳掌廚，第二年隨即拿下米其林二星，自從2007年起更是一舉榮獲米其林三星殊榮至今。

安東本人在2000年便獲得法國餐飲界最高榮譽-M.O.F. (Meilleurs Ouvriers de France最佳工藝獎) 的肯定。除了專注於餐廳經營的本業之外，樂於分享且能言善道的安東主廚，還應邀擔任法國版的Master Chef(廚神當道)評審，這個快炙人口的高收視率節目自2010年起於法國TF1頻道連續播出三年聲勢不墜。

弗雷德里克‧安東也是一位暢銷食譜作家，他陸續出版了數十本多元化的食譜傳授料理秘訣，其中《ANTON, LE PRE CATELAN》這本自傳，更在於2008年獲選為「世界最佳主廚著作」。他的高知名度亦使他獲頒法國國家榮譽勳章，賜予「巴黎Chevalier騎士」尊稱。此外，安東在工作之餘喜愛騎哈雷機車趴趴走，在食壇上還被暱稱為「哈雷主廚」。

安東將於11月2日至4日於台北晶華〈Robins Grill〉餐廳推出的「艾菲爾鐵塔的禮讚」三星饗宴，午間套餐每位8,800元 (內含四道料理，一款甜點與三款頂級名酒)，晚間套餐每位12,800元(內含六道料理，兩款甜點與六款頂級名酒)。

(工商 )