家扶兒睡壞兩張二手床 台電義捐床架床墊

李父對台電捐贈的床架、床墊組合感到滿意。（南台南家扶中心提供）

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中時

罹患小兒麻痺的李姓男子無力工作，與兒子相依為命，靠社會福利津貼維生，家中連床都沒有，平常睡南台南家扶給的二手床墊打地鋪入眠，兒子上大學後體型漸壯碩，兩人睡壞兩塊床墊，台電台南營業處近日捐贈李家床架與床墊，讓父子脫離打地鋪的生活。

李姓男子因為小兒麻痺不良於行，靠著殘障津貼與家扶獎學金，父子一起艱困生活，183公分高的兒子今年上大學後，體重增為105公斤，身形越健壯，因李男家連床架也買不起，靠著家扶中心提供的二手床墊放在地板，父子每晚打地鋪睡覺，但過胖的兒子連續將兩塊老舊二手床墊睡壞，讓父親無奈不知如何是好。

台電台南營業處平時認養家扶撲滿回娘家活動，透過南台南家扶中心的聯繫，近日出資為李家打造第一個新的床架與床墊，讓父子擺脫打地鋪的日子，每晚終於可以好好入眠。

「爸爸，我們終於可以不用睡地板了」李兒很開心的對父親說，感謝社會善心單位的幫忙。台電台南營業處處長黃肇祥表示，這次的捐贈是運用台電的睦鄰基金，捐贈民生物資給弱勢家庭。

台電台南營業處11日並購買沐浴乳、洗髮精、洗衣粉等民生物資給李父。南台南家扶主任李保良表示，近日天氣轉涼，看見扶助的家庭打地鋪睡覺又苦無多餘的錢購買床墊，內心很是著急，所幸台電及時伸出援手協助家庭圓夢。

(中時 )

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