婚姻平權2公投連署達標！「連署前死亡」不到百人

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年底最多10案公投綁大選，中選會11日再公布婚姻平權公投推動小組所提2項公投案戶所查對結果，分別有43萬2329份、43萬8066份符合規定連署書，雙雙達標，預計將在16日召開的中選會委員會議中審議並成案。另外，由核能流言終結者創辦人黃士修提出的「以核養綠」公投，戶所查對結果也預計在明日出爐。

根據中選會公布資料，由苗博雅領銜提出「您是否同意，以民法婚姻章保障同性別二人建立婚姻關係？」公投案，總連署數共47萬4777份，43萬2329份符合規定、4萬2448份不符規定；其中，有2498份有偽造情事、8155份重複簽署、44份連署前死亡。

另外，由王鼎棫領銜提出「您是否同意，以『性別平等教育法』明定在國民教育各階段內實施性別平等教育，且內容應涵蓋情感教育、性教育、同志教育等課程？」公投案，總連署數共48萬4249份，43萬8066份符合規定、4萬6183份不符規定，並有2580份有偽造情事、8604份重複簽署、42份連署前死亡。

由於先前國民黨已成案的反空汙、反核食、反深澳電廠等3案均有多達1.1萬份「連署前死亡」，其餘已成案的愛家公投3案也分別有612份、535份、487份，東奧正名案則有537份，引發關注；不過，婚姻平權公投小組所提2公投案，「連署前死亡」分別僅有44份、42份，成為目前死亡連署比例最低的公投案。

(中時 )

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