看蔡英文國慶演說 黃智賢心寒：中華民國如「漢獻帝」

總統蔡英文10日出席107年國慶大會，並發表國慶談話。(圖／本報資料照，劉宗龍攝)

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中時電子報
/綜合報導
漢獻帝，東漢政權最後一位皇帝。（圖／翻攝自網路）

昨天雙十國慶，總統蔡英文以「4個不會」為兩岸論述核心，除定調中華民國台灣是最大公約數，更抨擊大陸才是破壞兩岸關係的一方，對此，政治評論家黃智賢說，「中華民國如漢獻帝，被挾持來鼓吹台獨，分裂中國」，蔡英文在雙十節直接塌了中華民國的台，為美國和日本吆喝。

蔡英文演說稱，「中國單方面的文攻武嚇和外交打壓，不但傷害了兩岸關係，更嚴重挑戰了台海和平穩定的現狀」。而蔡總統在本次演說提到約27次台灣，4次中華民國，2次中華民國台灣。但卻稱為大陸為「中國」。

蔡還提出「四個不會」，作為對兩岸關係維持現狀的保證：

第一，不會貿然升高對抗。第二，不會屈從退讓。第三，不會因一時的激憤，走向衝突對抗，而讓兩岸關係陷入險境。第四，不會背離民意，犧牲台灣主權。

黃智賢今在臉書指出，孫中山推翻滿清，建立民國，為的是追求中國的富強與自由，中國的統一，但如今，中華民國卻被用來做反中的平臺，「中華民國如漢獻帝，被挾持來鼓吹台獨，分裂中國」，這情景如百年前的偽滿州國，用中國人打中國人，蔡英文在雙十節這天，直接塌了中華民國的台，來為美國和日本吆喝。

她強調，蔡英文的意思是說台灣是站在防堵中國的第一線了，蔡滿口的臺灣VS中國，不承認大家就是中國人。這早已褻瀆了她坐的位子。黃智賢感嘆說，這是台灣的悲哀，因為「台灣本來該是中國復興強盛的一部分」，而如今大局已定。

(中時電子報)

文章來源：黃智賢臉書

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