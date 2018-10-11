這個「蟹老闆」有問必答、陪拍照！萬里蟹達人賣美味

2018年10月11日 10:10 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

安迪沃荷（Andy Warhol）曾說，「在未來，每個人都能成名15分鐘」！如今網路無遠弗屆，成名更迅速，然成名也不只是一時，要長久，也要獲得他人的信任。「萬里蟹有三種：三點蟹、花蟹、石蟳。這是花蟹，這隻半斤是550元；旁邊九兩、十兩重的是650元。」遊客若有機會來龜吼漁港漁夫市集，很難不被一位活力十足、卻帶著耳環頗具造型的年輕人陳茗澤給吸引。

「這裡有一個人痛風沒辦法吃。啊！為什麼所有來找我的人都有痛風。」陳茗澤做起生意來，有話直說的個性，與客人互動熱絡又不失親切；也因為自然不做作的態度，獲得不少遊客青睞，紛紛指名要找陳茗澤買萬里蟹。

「一、二、三，YA！好的，再一張！」除了賣海鮮，陳茗澤還得分身招呼客人；不管是要求合照、還是一起自拍，陳茗澤只要一有空檔、幾乎來者不拒。 「你看這隻萬里蟹這麼大隻，一隻都超過一斤半以上，但有的裡面就是沒有肉。」為了幫客人把關、挑出富有蟹肉、新鮮健康的萬里蟹，陳茗澤花了不少時間研究萬里蟹。別看陳茗澤現在一副專業的模樣，他不諱言自己是半路出家。

「我們一開始也不是要賣海鮮、賣萬里蟹，我原本是想要賣炸物。但他們規定說不行，反正什麼都不行，所以才會淪落到賣這個...哈哈哈！」自我揶揄的陳茗澤，坦言以前完全沒有接觸過萬里蟹。後來因為老父親的一句話，讓陳茗澤決定回來故鄉。

「我以前的夢想是當個廚師。原本退伍之後，想說出去外面上班，就是不想待在鄉下。但後來父親說他年紀大了，又沒有人幫他啊！所以我決定回來，我爸他就很開心。」孝順的陳茗澤，自己也萬萬沒想到，現在賣萬里蟹竟然賣出了興趣。從原本沒興趣的門外漢，到現在搖身一變成了萬里蟹達人，陳茗澤信心十足地說：「我要做，我就要做到最好；不然我就不做，我就是整個擺爛。」

農業局表示，萬里蟹產季前往富基、龜吼及野柳漁市不僅能購買到肥美的當令萬里蟹，新北市政府於10月20、21日在野柳漁港還辦理福袋搶購、漁村導覽、獨木舟體驗等多項活動，歡迎民眾一同參與。除了產地活動，為推廣萬里蟹，拍攝萬里蟹紀錄片，並結合社群平台，祭出觀看紀錄片回答相關問題後，即可參加抽獎的活動，活動將持續到11月2日，10月15日至21日更推出抽好禮限定活動，邀請民眾把握活動好康。

(中時電子報)