NBA》林書豪祭出超凶麻辣鍋 老鷹贏球仍靠崔楊

2018年10月11日 10:13 中時電子報 黃及人

老鷹菜鳥後衛崔楊(左)幾乎篤定將於新球季先發上陣。(美聯社)

老鷹菜鳥後衛崔楊已經逐漸展現先發主將的應有身手或水準！新球季可能將林書豪擠到板凳出發的崔楊，11日面對馬刺最後2.2秒，投進超大號致勝三分球，幫助老鷹130比127力拔馬刺，不過豪哥也在第2節展現強硬火鍋功力！

林書豪此役替補打了17分03秒(今年熱身賽最多)，投8中5，含三分球投2中0，貢獻10分、3籃板、2助攻、1抄截與1火鍋，表現還算稱職，尤其他在上半場還剩3分45秒，狠狠賞了馬刺後衛懷特1記麻辣鍋，更讓對方倒地。

不過老鷹贏球功臣仍是幾乎確定新球季先發上場的崔楊，他在最後關頭展現大心臟，包辦老鷹所得最後5分，其中最後2.2秒，更在距離三分線兩大步的位置，毅然拔起三分出手，這球直接空心破網，也讓全場球迷情緒為之沸騰。

崔楊賽後受訪時，更接受隊友水瓶澆頭的瘋狂慶賀方式，一度害他完全無法說話，「真的很興奮可以投進那球，當時我沒想太多，只是剛好機會出來，而我也充分掌握住了，這只是1場熱身賽勝利而已，我們接下來還需備戰。」

看來林書豪與崔楊這場先發控衛的競爭，已經提前宣布告一段落，老鷹總教練皮爾斯明顯打算在新球季用崔楊先發、豪哥替補，畢竟林書豪已經接近1年沒打高強度球賽，也還需要更多比賽時間重新調整，避免再次出現受傷憾事。

(中時電子報)