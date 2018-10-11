人夫給自己「戴綠帽」 敲詐情敵爽得90萬

2018年10月11日 10:17 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

北部地區已婚范姓男子前年缺錢花用，又發現妻子有追求者，竟順水推舟，假冒妻子身分胡謅生病開刀、付保險費等理由，向情敵王姓男子騙得90多萬元。台北地院依偽證罪判范男1年徒刑、緩刑5年，詐欺罪部分判罰金5千元。

據判決書，2016年范男妻子認識按摩店客人王姓男子，王男明知范妻名花有主，仍不顧一切大膽示愛，范妻有時也會開口向王男借錢。范男發現年輕貌美的老婆有追求者，興起敲詐的歹念，使用妻子另一支手機登入她另一個LINE帳號，假冒身分與王男聯繫。

范男成功從王男借來1萬、2萬後食髓知味，開始編造還高利貸、父親酒駕要交保等理由，瘋狂向王男要錢，王被蒙在谷底仍全部買單，直到王男LINE詢問范妻有無收匯款，范妻卻是一臉狐疑，王男這才驚覺被當冤大頭，憤而提告。

范男辯稱拿妻子手機，目的是要向王男示威，檢方一開始懷疑范妻與夫聯手詐騙，但調查後發現大多數款項不是范妻所借的，最後范男承認冒用妻子名義，向王男借款90多萬元。檢方依詐欺、偽證罪起訴王男。

范男答應賠償王男90萬元和解金，法官將全案改為簡易判決。今年4月范男僅被依偽證罪判刑1年、緩刑5年，未論及詐欺罪，北院8月才依詐欺罪判范男罰金5千元。王男得知判決結果相當不服，認為他至今仍沒收到賠償金，質疑法官先前「漏判」范男詐欺罪，事後又僅輕判5千罰金，於是請求檢方上訴，目前檢方已就詐欺罪部分上訴高院。

(中時電子報)