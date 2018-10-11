檢舉達人靠這類違規賺翻！舉發獎金年近百萬

有檢舉達人靠檢舉「環保違規」，一年賺進近百萬獎金。圖為行車記錄器示意圖，與當事人無關。（本報系資料照/林宏聰攝）

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中時電子報
/ 綜合報導

高雄一名男子疑似因照三餐檢舉違停遭眾人圍毆，甚至有網友爆料，這名男子光是今年1到9月就檢舉了7600件違規。有媒體報導，檢舉達人光靠檢舉獎金一年就有77萬入袋，勝過多數上班族年薪。到底檢舉達人有多好賺？答案揭曉，原來他們靠的並不是交通違規，而是環保違規獎金。

現行道路交通管理處罰條例，全台早已取消交通違規檢舉獎金，根據「臺北市檢舉獎金發給標準」，除了蛇行、逼車等危險駕駛違規行為之外，檢舉一般的交通違規其實一毛錢都沒有，許多檢舉達人其實是靠檢舉「環保違規」年領高額獎金。

大部分的檢舉達人都是以檢舉汽機車駕駛隨地吐痰、亂吐檳榔渣、亂丟紙屑、煙蒂等為主，其中又以菸蒂最為熱門，單件罰款金額1200元至6000元，獎金核發比例為實收罰款的30%，一件至少有360元獎金。另外，檢舉烏賊車一件獎金300元，一個月成功檢舉件數若達200至400件，一年便能領到近百萬的環保違規獎金。

至於獎金核發比例最高的，是檢舉遛狗糞便未隨手清理，罰款1200元至6000元，獎金核發比例高達實收罰款的90%，等於檢舉一件就有千元獎金。不過因為要拍到被檢舉人的身分資訊不容易，因此成功的機率並不高。

總括來說，要靠全職檢舉達人賺取獎金也沒這麼容易，檢舉的相片必須至少3張、影片15秒以上，而且必須清楚拍下被檢舉人可供查詢之車牌、居所、電話、身分證等資訊以及違規事證，經受理後，檢舉才會成立。

(中時電子報)

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