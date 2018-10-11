黑龍江公布新規 顧客點單先簽名再上菜

2018年10月11日 10:37 旺報 廖慧娟

黑龍江公布新規定，要求旅遊業對提供的各種服務及產品，註明價錢及內容。（取自新浪微博＠五大連池旅遊）

陸媒不時報導旅遊景區出現黑心餐飲業者，在客人用餐後，開立超貴的天價帳單，或以「贈菜」藉口，行惡意推銷之實，把送的菜列入付費帳單中，因而引發糾紛的事件。

黑龍江省物價監督管理局為預防類似情況發生，規範旅遊業明碼標價行為，日前公佈《黑龍江省旅遊業明碼標價規定（試行）》，明文規定業者對每道菜明碼標價外，餐飲業者還必須執行「餐前消費確認」，在顧客點餐後，將菜品（商品）和服務的價格標註在二聯點菜單上，並在現場交給消費者簽字確認，才可上菜，同時也要把結算聯先交給消費者，按消費者確認的價格進行結算。

同一道菜肴在同一經營場所以不同方式標示的價格應當一致，提供給消費者自願選擇的其他商品或服務（包括單獨計費的紙巾、一次性餐具、茶水等商品以及相關服務）也應在醒目位置明碼標價。

除了餐飲業之外，這項新規定的管理範圍也擴及遊客旅遊中可能發生消費的行業，包括旅行社、旅遊景區、景區餐飲業、旅遊商品、旅遊住宿業等，要求各種付費行為都要明碼標價，例如不論是否免費，客房內提供的商品，都要標明品項、計價單位、價格，並事先明確告知消費者。

針對單獨收費的有償導遊服務也要明碼標價，細化到服務價格、計價單位、服務標準等內容。

這項規定自11月1日起施行，試行1年，未來也將公佈相關配套措施，要求各市、縣物價監督管理局及黑龍江省墾區、森工物價局遵照執行。

(旺報 )