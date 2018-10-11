高雄》陳其邁反嗆韓國瑜才該政治斷奶 內衣褲深藍易被看穿

2018年10月11日 10:35 中時電子報 邱文秀

2018.10.09中天新聞台《新聞深喉嚨》快評 10總幹事+8發言人"大陳艦隊"快樂出航！ 韓國瑜1人能敵？

日前民進黨高雄市長參選人陳其邁找10位同黨籍立委組成總幹事團，以此象徵派系團結。被另一位高雄市長參選人韓國瑜嗆陳其邁什麼時候才要「政治斷奶」。陳其邁則反擊韓國瑜才該斷掉國民黨的奶水。

高雄市長參選人陳其邁找10位同黨籍立委組成總幹事團，以此象徵派系團結，為選戰下猛藥。但韓國瑜不以為然向陳其邁喊話「什麼時候政治斷奶啊，好像都不斷奶的，我希望陳其邁委員趕快政治斷奶。」並說「白雪公主七個小矮人，陳其邁旁邊10個小矮人，問題是白雪公主在哪裡。」

陳其邁受訪時反擊「我勸我們韓國瑜主委應該要對國民黨斷奶，否則假如要穿白色外衣，但是內衣內褲是穿深藍或黑色，就很容易被一眼看穿，自己還不清楚。」韓國瑜則再度回陳其邁「我擔任國民黨市黨部主委一年多，到現在一口奶都沒吸到，我必須要不停的去自己找一口水來喝。」

網友也留言「國X黨的奶水不全都被不當黨產處理委員會給斷了嗎？若真的有奶水支持的話，人家的造勢會場怎麼可能才每人一瓶礦泉水。﻿」、「國民黨的奶水早被民進黨吸光了！﻿」、「韓總新語錄:自己找一口水喝。是的，我們小老百姓也就是只找一口飯吃，找一口水喝，我們也就是只要安居樂業，就這麼簡單」、「黨產會沒存在前，陳其邁您用這點打，每次打每次有用，但是現在有黨產會欸，你還拿這點打，陳其邁你到底是民進黨的還是國民黨的內奸阿，哪有自己打自己黨的臉啊。」

(中時電子報)