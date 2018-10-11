高雄》陳其邁反嗆韓國瑜才該政治斷奶 內衣褲深藍易被看穿

民進黨高雄市長參選人陳其邁（中）10日出席杉林區後援會成立大會時受訪反擊國民黨高雄市長參選人韓國瑜，呼籲韓國瑜趕快斷掉國民黨奶水，認為選舉還是要多談政策，不要成天口水。（陳其邁競選辦公室）

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中時電子報
邱文秀
2018.10.09中天新聞台《新聞深喉嚨》快評　10總幹事+8發言人"大陳艦隊"快樂出航！ 韓國瑜1人能敵？

日前民進黨高雄市長參選人陳其邁找10位同黨籍立委組成總幹事團，以此象徵派系團結。被另一位高雄市長參選人韓國瑜嗆陳其邁什麼時候才要「政治斷奶」。陳其邁則反擊韓國瑜才該斷掉國民黨的奶水。

高雄市長參選人陳其邁找10位同黨籍立委組成總幹事團，以此象徵派系團結，為選戰下猛藥。但韓國瑜不以為然向陳其邁喊話「什麼時候政治斷奶啊，好像都不斷奶的，我希望陳其邁委員趕快政治斷奶。」並說「白雪公主七個小矮人，陳其邁旁邊10個小矮人，問題是白雪公主在哪裡。」

陳其邁受訪時反擊「我勸我們韓國瑜主委應該要對國民黨斷奶，否則假如要穿白色外衣，但是內衣內褲是穿深藍或黑色，就很容易被一眼看穿，自己還不清楚。」韓國瑜則再度回陳其邁「我擔任國民黨市黨部主委一年多，到現在一口奶都沒吸到，我必須要不停的去自己找一口水來喝。」

網友也留言「國X黨的奶水不全都被不當黨產處理委員會給斷了嗎？若真的有奶水支持的話，人家的造勢會場怎麼可能才每人一瓶礦泉水。﻿」、「國民黨的奶水早被民進黨吸光了！﻿」、「韓總新語錄:自己找一口水喝。是的，我們小老百姓也就是只找一口飯吃，找一口水喝，我們也就是只要安居樂業，就這麼簡單」、「黨產會沒存在前，陳其邁您用這點打，每次打每次有用，但是現在有黨產會欸，你還拿這點打，陳其邁你到底是民進黨的還是國民黨的內奸阿，哪有自己打自己黨的臉啊。」

(中時電子報)

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