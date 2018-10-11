五星飯店給錯房卡進錯房! 網友：幸好不是光溜溜…

飯店示意圖。(圖/PEXELS)

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中時電子報

台中一家五星級飯店遭爆料6日晚間8點，給客人一間已經有人入住的客房，在更換房間後，原本說要提供小蛋糕致歉，結果直到這名網友睡了，服務員才打電話說要送蛋糕，讓網友直呼太誇張！

一名男性網友在「爆料公社」裡抱怨，上星期六帶父母入住台中市一家五星級酒店，拿到2222號房以及1816號房的房卡。卻在進入2222號房發現床上有一個女用肩包，書桌的椅子上也放一個打開的小行李箱，嚇得網友趕緊離開房間，並告知飯店櫃台2222房已有人住。

網友原先拿到已有人入住的2222號房卡。(圖/翻攝自爆料公社)

5分鐘之後服務人員才上來協助網友換到2022號房，並主動說要送小蛋糕給致歉。沒想到，等到網友的父母都睡著，飯店人員才打電話吵醒他們問:「小蛋糕可以現在送上來嗎?」讓網友氣得po文詢問住在2222號房的旅客「酒店有給你們致歉蛋糕嗎?、有在你們睡著後撥電話叫醒你們嗎?」

網友看完後紛紛在底下留言表示:「員工訓練真差，連房間已使用都不知道」、「五星級飯店居然如此!謝謝告知。不考慮去住了!」更有餐旅專業的網友說「我認為主要賠償對象應是2222號房，理應全額退費，這種給錯房，我讀餐旅到碩士了也沒聽過。」也有網友笑說「正在辦事就慘了，以為來抓猴還帶爸媽」。

(中時電子報)

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