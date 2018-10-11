柯志恩槓上鄭麗君！怒轟「公媒集團」四不像

2018年10月11日 10:57 中時 趙靜瑜

立法院教育文化委員會今(11)日邀請文化部長鄭麗君列席做業務報告，文化部新計畫之一公媒集團深受立委關注，藍委柯志恩質詢文化部把公家媒體全部整合在一起，就叫做公共媒體嗎？「這會四不像。」

文化部上月召開《公共媒體法》修法草案說明會，將過去的《公共電視法》修正為《公共媒體法》，未來將以一公廣集團、多法人、多頻道的概念，整合公視、央廣、中央社、華視等單位將共組公媒集團，期待成為國家級的文化傳播平台。

柯志恩質詢，中央社是媒體還是通訊社？公視跟華視合併就叫做「媒體公共化」嗎？像中央廣播電台原本的設置條例已經明訂央廣任務，但是新版公共媒體法沒有將央廣功能完整融入，也沒有把中央廣播電台跟中央社整合之後的樣貌陳述完整。除此之外，柯志恩表示，中央社有通訊社功能，但公共媒體不等於通訊社功能，「這樣可以整合嗎？」

柯志恩說，政府要積極收購華視民股，「這不正與黨政軍退出媒體資相矛盾？」公視加上華視就是「公共化」？文化部應該要把公共化背後的意涵說得更清楚。

鄭麗君認為，公共媒體並非國家媒體，「這個公共性包括預算來源要獨立，才能維持獨立性、自主性，也才會有公共性。」鄭麗君表示，未來新的公媒集團董事會董監事要超越黨派，預算希望可以在文化基本法中明訂，希望未來公媒整合成立，對內提供公共資訊、服務多元族群、強化文化平權；面對國際可以與世界分享台灣文化。

鄭麗君強調，目前所有包括公視、客家台、原民台等等媒體預算起來約有30多億，「但比起英國BBC等預算有2千多億相距甚遠，但面對數位匯流的科技趨勢，我們必須整合，讓資源創造更多功效。」鄭麗君說，華視現在只有無線電視事業公股處理條例，但華視的定位與願景都非常模糊，華視問題已經懸之多年，希望這次可以處理。

立委洪慈庸則質詢時大公媒集團的成立時間表，鄭麗君表示，目前法條還在公告期，文化部會召開公聽會後將會交行政院審議後送立院，希望明年可以運作。

(中時 )