還沒畢業先創業 崑大餐飲系將「這一味」留給學校

崑山科大最近新開一家新加坡料理，掌廚的老闆竟是校內餐飲系大四生林育廷，更是一陣驚呼。（曹婷婷翻攝）

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還沒畢業先在學校創業！崑山科技大學餐飲系大四生林育廷，憑藉精湛廚藝，參加數10場國際競賽，個人摘下逾10多面獎牌，獲新加坡文華大酒店賞識，取得海外實習機會1年，回國後，以個人名義在校內學生餐廳設立「嘰哩咕嚕食坊」。

崑山科大最近新開一家新加坡料理，道地新加坡風味菜餚，讓師長都為之驚豔，得知掌廚的老闆竟然是校內餐飲系學生，更是一陣驚呼。

從小熱愛做菜的林育廷，在上海、新加坡、泰國、馬來西亞、印尼等地參加國際競賽，累計榮獲最高榮譽小金人1座、3面金牌、2面銀牌及10銅牌。大三通過文華大酒店實習機會，在新加坡實習過程發現新加坡傳統口味偏辛辣，嘗試以當地特有香料加以改良，改成較符合台灣口味，這也成為他創業契機。

林育廷實習回國後創設「嘰哩咕嚕食坊」，創業同時必須兼顧課業，更一手包辦配菜、尋找食材供應商、購買料理用具到菜單設計，為了將美食分享給同學，他堅持每天早上7點準備當天食材、熬煮醬料，絕不使用隔夜剩餘食材，把最天然、最道地新加坡料理帶給崑山科大學生。

不斷勇於嘗試新事物的他，計畫畢業後前往其他國家學習各國料理，首站將前往韓國，他說，韓國每一個家庭都有自己醃製泡菜的方法，且幾乎任何蔬菜類都能拿來醃製，想去取經。

身兼學生與廚師角色，他說，十分感謝家人的支持及系上老師、學長幫助，讓他義無反顧追求夢想，他將「嘰哩咕嚕食坊」作為一個起點，期待未來帶著更多的創意好點子，在料理界展翅高飛。

(中時 )

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