兔兔大義滅親毒蟲主人 跳一下「指引」警找到槍

2018年10月11日 10:46 中時 邱立雅

一名楊姓毒品通緝犯遭警方抓獲時，起出使用過與未使用過的針筒。（邱立雅翻攝）

新竹縣一名38歲做工的楊姓男子，平常販賣毒品賺外快，事業越做越大，還因此當上藥頭，不過歪路走多了總會碰到警。男子因行跡鬼祟，遭社區鄰居透過友善通報網舉報，警方多方調查發現楊男居然就是尋覓多時的毒品通緝犯。

經過數月的跟監埋伏，警方掌握楊男行蹤，趁著國慶日當天楊男鬆懈之時，竹東分局警察持搜索票直搗楊男中豐路租屋處，攻破楊男窩藏的小套房。疑似正與朋友一邊閒聊一邊在床上分裝毒品的楊男，沒料到警方突襲，頓時嚇得不敢動彈。楊男友人也立即切割兩人友情，稱只是來聊天，對楊男販毒並不知情。

警方壓制楊男後，當場查獲查獲大量一、二級毒品、14支使用過的注射針筒、2大包未使用針筒、電子磅秤、2包分裝空袋，同時查扣疑為販賣毒品所得7萬7600元現金。

因楊男飼養一隻可愛白兔，該兔在床上磨磨蹭蹭，還跳了一下，似乎是暗示警方「棉被下藏有東西」。警方一掀開棉被，居然是一支具有殺傷力的改造手槍，同時還在床底查獲11顆制式子彈、17顆改造子彈，6顆半成品子彈等強大火力。

「槍是我朋友的。」僅穿一條內褲的楊男眼見事跡敗露，仍睜眼說瞎話，還不斷喊著「我要尿尿」、「我要穿衣服」試圖開溜。據警方調查，楊男疑為販毒集團上游毒品賣家，初步研判楊男所持改造槍以模擬槍槍管打通，做成具有殺傷力的改造手槍。

由於正值選舉期間，警方嚴防發生槍擊案件，確保參選人安全，避免槍擊案件衝擊社會治安及影響選情，強力查緝毒品及非法槍械，淨化年底大選前治安。全案依毒品危害防制條例及槍砲待彈藥刀械管制條例移送新竹地檢署偵辦，並將進一步調閱通聯紀錄全力追查其他販毒同夥。

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(中時 )