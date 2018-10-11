德國BMW調整大陸布局：將控股華晨寶馬建陸第三工廠

2018年10月11日 10:57 工商 李書良

華爾街見聞11日報導，中國國務院總理李克強10日會見德國寶馬董事長科魯格時，對其在瀋陽建設華晨寶馬第三工廠表示肯定。寶馬公告稱，將斥資36億歐元增購華晨寶馬25％股份，將持股比例增至75％，合資期限延長12年至2040年。

港股華晨中國11日停牌。報導稱，稍早前，德國寶馬公告稱將擴大在華晨寶馬的持股比例、控股合資公司。中國國務院總理李克強表態稱，寶馬是中國汽車行業進一步對外開放的首家受益者。

德國最大金融新聞平台Finanzen刊發的德國寶馬最新官方公告顯示：德國寶馬計畫增加其在華晨寶馬中的股份比例，從50％提高到75％。公司已與華晨汽車簽署協議，將斥資約36億歐元從對方手中收購25％股份。

作為協議的一部分，華晨寶馬的合同期限在2028年到期之後將延長到2040年，而10月11日恰逢華晨寶馬迎來合資15周年紀念日。

寶馬追求的戰略目標是進一步加強與華晨汽車的長期合作，計畫增加其在現有瀋陽工廠的生產能力，並將繼續擴大包括新能源汽車在內的其他車型的國產產能。本次交易需經有關部門的批准，並需要通過華晨中國股東大會的同意。

這項股權調整將在2022年完成，那也是中國政府承諾的汽車開放5年過渡期結束的年份。屆時，乘用車外資股比限制及合資企業不超過兩家的限制都將取消，中國汽車行業將實現高程度的開放。

(工商 )