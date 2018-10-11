「大哥」化身操偶師 國際偶戲節演出博得滿堂彩

雲林縣府邀請雲林第二監獄收容人在國際偶戲節演出，適逢國慶，受刑人臉上畫上國旗，精彩的口白及操偶技巧，很受歡迎。（許素惠攝）

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雲林第二監獄收容人受邀在雲林國際偶戲節演出，獄警上緊發條戒護。（許素惠攝）
雲林第二監獄收容人受邀在雲林國際偶戲節演出布袋戲，表演精彩，觀眾看得很專注。（許素惠攝）

雲林第二監獄收容人受雲林縣府之邀，在國際偶戲節擔綱演出《歹路不通走之詐騙集團》戲碼，收容人操偶及口白技巧爐火純青，還有布袋戲變臉，讓觀眾看得入神，獲得滿堂彩。

受刑人監外演出，獄方不敢大意，10多名法警上緊發條戒護，虎尾警分局也派出警力協助戒備，12名演出學員、11人取得街頭藝人證照，非常不簡單，目前指導老師是「今日掌中劇團」團主許家誠，他是該監出獄的更生人，秉持對布袋戲的熱忱，將所學回饋該監。

大批觀眾尚未演出就聚集在農博公園蜻蜓點水草原的一隅，等待好戲開演，威震八方的醒獅戰鼓擂揭開序幕，瞬間抓住所有人目光，鼓聲息，生、末、淨、旦、丑人物接著登場，透過逗趣的順口溜讓大家很快認識人物。

《歹路不通走之詐騙集團》劇碼是收容人真實的故事，有誤入歧途後的反省及改過，勸世意味濃厚，生動活潑的口技及操偶技巧，贏得觀眾熱烈掌聲，布袋戲變臉更讓觀眾大讚神乎其技。

雲二監典獄長葉漢潼指出，雲林是布袋戲的故鄉，該監有責任發揚傳統文化，並且深化其內涵，未來規畫將後場融入布袋戲，培養掌中戲劇本創作人才，期許收容人透過對傳統技藝的體悟及感動，悔改向善，順利復歸社會。

(中時 )

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