颱風假十年無共識 蔣萬安狠批「雙重標準」

2018年10月11日 10:59 中時 李宜秦

勞動部部長許銘春今至立法院內報告業務並備詢。立委蔣萬安指出，天災假立法議題已討論超過10年，勞動部卻遲遲以社會沒共識為由拒絕立法，蔣萬安狠批「雙重標準」，直說「當初一例一休社會有共識嗎？勞動部不也強渡關山了嗎？」另外針對鬆綁七休一疑慮問題，許銘春則說「只有特殊狀況才可執行」。

立法院今召開社會福利及衛生環境委員會，邀請勞動部部長許銘春列席進行業務報告，並備質詢。立委蔣萬安指出，天災假立法議題討論時間已超過10年，不分朝野皆有共識，且近9成的勞工也贊成立法，「勞動部卻遲未有所動作，根本是行政怠惰、抗拒立法」。

許銘春回應，「去年11月曾開會討論，但因社會還沒有共識，且各行各業所需不同，還需要審慎研議」。蔣萬安痛批勞動部「雙重標準」，直說「當初一例一休修法的時候有共識嗎？為什麼一例一休沒有考慮各行各業呢？」

蔣萬安指出，平均每年放的颱風假僅2.4天，颱風造成的傷亡人數卻超過2000人。放颱風假對雇主造成的成本並不高，卻可避免龐大的傷亡。

另外蔣萬安表示，自從3月起開放鬆綁七休一後，目前為止已有21個行業納入鬆綁行業，然而卻經常因勞資會議勞資雙方人數不對等、會議發言紀錄未詳載等原因遭監察院糾正，「明顯看出第一道把關草率、形同虛設」。

對此許銘春表示，「只有在特殊狀況、特殊時段才可鬆綁」，不會造成濫用狀態，會要求各機關落實把關機制。蔣萬安痛批「要求人家也不甩，不然監察院為何會糾正，難道是假新聞？」

(中時 )