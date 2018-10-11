東京都連續3年獲雜誌讀者票選為全球最有魅力的城市

友善列印
中時

東京都連續3年獲美國《Conde Nast Traveler》雜誌讀者票選為全世界最有魅力的城市！

美國針對富裕層發行的旅遊雜誌《Conde Nast Traveler》(美國版) 之讀者票選排行榜「Readers’Choice Awards」中，被票選為全球最具魅力的城市。

這項「The Best Cities in the World：Best Big Cities」票選中，除了美國之外，全球大都市的排行榜中，東京已連續3年被票選為全球第1。

東京都知事小池百合子對此表示，東京都繼去年、前年之後，再度獲得Conde Nast Traveler讀者的青睞，選為全球最具魅力的大城市，感到非常高興且光榮。

兩年後東京將迎接2020年東京奧運，為此將更加打造東京都傳統與革新並存的多樣魅力，抓住各種的機會向世界發信，讓名至實歸的世界數一數二的國際旅遊城市，迎接全球更多的人到東京旅遊。

2018年「The Best Cities in the World：Best Big Cities」排行榜如下:

第1名 (去年第1名) 東京 (日本)

第2名 (去年第3名) 京都 (日本)

第3名 (去年第14名) 墨爾本（澳洲）

第4名 (去年第2名) 維也納（奧地利）

第5名 (去年第5名) 漢堡 (德國)

第6名 (去年第6名) 雪梨（澳洲）

第7名 (去年第13名) 新加坡

第8名 (去年第5名) 巴黎 (法國)

第9名 (去年第4名) 巴塞羅那 (西班牙)

第10名 (去年第8名) 溫哥華 (加拿大)

第11名 (去年第7名) 馬德里(西班牙)

第12名 (去年第12名) 大阪 (日本)

第13名 (去年第15名) 倫敦 (英國)

第14名 (去年第11名) 布達佩斯（匈牙利）

第15名 (去年第12名) 阿姆斯特丹 (荷蘭)

第16名 (去年第16名) 首爾 (南韓)

第17名 (去年第16名) 伊斯坦堡 (土耳其)

第18名 (去年第18名) 雅典 (希臘)

第19名 (去年第9名) 羅馬 (義大利)

第20名 (去年第39名) 都柏林（愛爾蘭）

(中時 )

美股周三暴跌 川普：期待已久的… 大陸奇招制美 4億頭豬被迫「節食…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。