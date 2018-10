東京都連續3年獲雜誌讀者票選為全球最有魅力的城市

2018年10月11日 11:50 中時 黃菁菁

東京都連續3年獲美國《Conde Nast Traveler》雜誌讀者票選為全世界最有魅力的城市!

美國針對富裕層發行的旅遊雜誌《Conde Nast Traveler》(美國版) 之讀者票選排行榜「Readers’Choice Awards」中,被票選為全球最具魅力的城市。

這項「The Best Cities in the World:Best Big Cities」票選中,除了美國之外,全球大都市的排行榜中,東京已連續3年被票選為全球第1。

東京都知事小池百合子對此表示,東京都繼去年、前年之後,再度獲得Conde Nast Traveler讀者的青睞,選為全球最具魅力的大城市,感到非常高興且光榮。

兩年後東京將迎接2020年東京奧運,為此將更加打造東京都傳統與革新並存的多樣魅力,抓住各種的機會向世界發信,讓名至實歸的世界數一數二的國際旅遊城市,迎接全球更多的人到東京旅遊。

2018年「The Best Cities in the World:Best Big Cities」排行榜如下:

第1名 (去年第1名) 東京 (日本)

第2名 (去年第3名) 京都 (日本)

第3名 (去年第14名) 墨爾本(澳洲)

第4名 (去年第2名) 維也納(奧地利)

第5名 (去年第5名) 漢堡 (德國)

第6名 (去年第6名) 雪梨(澳洲)

第7名 (去年第13名) 新加坡

第8名 (去年第5名) 巴黎 (法國)

第9名 (去年第4名) 巴塞羅那 (西班牙)

第10名 (去年第8名) 溫哥華 (加拿大)

第11名 (去年第7名) 馬德里(西班牙)

第12名 (去年第12名) 大阪 (日本)

第13名 (去年第15名) 倫敦 (英國)

第14名 (去年第11名) 布達佩斯(匈牙利)

第15名 (去年第12名) 阿姆斯特丹 (荷蘭)

第16名 (去年第16名) 首爾 (南韓)

第17名 (去年第16名) 伊斯坦堡 (土耳其)

第18名 (去年第18名) 雅典 (希臘)

第19名 (去年第9名) 羅馬 (義大利)

第20名 (去年第39名) 都柏林(愛爾蘭)

(中時 )