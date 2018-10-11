長榮空姐多瑙河畔辦升旗典禮 網笑翻：太有才

一群長榮航空機組員昨飛到奧地利首都維也納後，沒有直接回到飯店休息，他們先到多瑙河畔，克難的舉行升旗典禮。翻攝臉書

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中時電子報

昨天是雙十國慶，除總統府前有升旗典禮，在奧地利首都維也納多瑙河畔，也有一場升旗典禮，是長榮機組員飛到當地後，臨時興起、創意十足的舉辦了升旗典禮，慶祝中華民國107歲生日。有空服員將影片po到臉書上，引起6.5萬人觀看。網友笑翻紛說，「也太可愛了吧」、「太有才了」。

一群長榮航空機組員昨飛到距離台灣9000公里的奧地利首都維也納後，下了班沒有直接回到飯店休息，而是先到多瑙河畔，舉行升旗典禮；由於是臨時起意，他們沒有帶國旗，很克難的用機上現金袋現製作國旗，由2名機師帶隊，舉行人工式的升旗典禮，歡慶中華民國的生日。

影片顯示，先是由4位空服員手持國旗進場，再由機長及機師模擬升旗儀式，機長假裝拉繩升旗，機師假裝旗幟緩緩上升，升到頭頂頂端時，機長喊出「中華民國107年國慶生日快樂」，站在後方的空服組員揮舞雙手開心歡呼；影片還配上國歌，雖克難但莊嚴肅穆。

有空服員將影片po上臉書說，此升旗典禮「連有超級偶像包袱的空軍大教官們都很愛演，好笑無敵」、「手機簡易的剪輯，卻是我們滿滿的心意，謝謝大家配合演出哈哈哈哈哈哈哈」。該po文及影片，吸引6.5萬人觀看，560次的分享。

網友看了笑翻紛說，「太厲害了！竟然不笑場」、「太強 愛國啦」、「也太可愛了吧」、「太有才了」。

(中時電子報)

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