范冰冰逃稅竟牽連無辜 「瓊瑤御用小生」驚爆成受災戶

「瓊瑤御用小生」張佩華好不容易回歸拍戲，沒想到受范爺逃稅案影響，他的新戲劇組因此停拍，相當無奈。(中時資料照片)

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中時電子報

中國大陸稅務單位確認女星范冰冰逃稅，包含補稅款及罰款，要她掏出40億，損失慘重，然她卻不是該事件唯一的受害人，范冰冰逃稅案也牽連到同行，昔日「瓊瑤御用小生」張佩華就是受災戶之一，曾淡出演藝圈的他好不容易回歸接拍新戲，劇組卻受影響停拍，相當無奈。

日前「阿姑」周遊夫妻倆舉辦紅寶石世紀婚禮，現場眾星雲集，連主演瓊瑤劇《三朵花》、《婉君》、《雪珂》而走紅的男星張佩華都現身，身高184公分的他即便已63歲，然臉蛋、身材仍保養得宜，依舊英俊挺拔，在周遊宴席上儼然成了人氣王，不少藝人搶著跟他合照。

而談及近況，他則表示無論是經營多年的獒犬事業或是演藝工作都多有挫折，據《噓！新聞》報導，他原本在大陸山東及台灣經營獒犬事業，然這幾年規模越做越小，表示在台養獒犬不容易，透露先前好不容易配種生了9隻小獒犬，卻只賣了5隻，剩下的只能自己養，據悉獒犬光是飼料費很驚人，如今他已不將重心放在上頭，目前想專心拍戲，正尋好劇本，沒想到好不容易新戲開拍，卻受到范冰冰案的牽連，目前劇組停拍中。

張佩華去年才拍了湖南衛視的《不一樣的美男子2》，挺拔形象深獲喜愛，成了中國大陸時裝劇「總裁專業戶」，前幾個月又接了一檔時裝劇，沒想到開拍沒幾天就遇上范冰冰案，陸娛樂圈慘遭「大追稅」，自8月起全面按42%綜合稅率繳稅，影響之大，已傳出有70部戲劇作品遭波及停拍，張佩華則說演員們狀況還好，「主要是那些大陸的大腕受的影響比較大」，他所屬劇組則是擔心有狀況，只好先停拍。

(中時電子報)

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