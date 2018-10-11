國定古蹟板橋林本源園邸 百年前周遭全是螢火蟲

2018年10月11日 11:53 中時 陳俊雄

百年前的林本源園邸周圍都是農地，其中水稻田正是水生黃緣螢的棲地，但隨著板橋地區開發，水稻田變成高樓大廈，螢火蟲自然也消失了蹤影。文化局也將在林本源園邸改善水池並野放螢火蟲，希望復育百年前的螢火蟲棲地。

國定古蹟林本源園邸水池原本主要功能為觀賞池，為更提升兼具美觀、休憩及教育功能，今年9月起新北市文化局展開水池改善及螢火蟲復育一連串工作。園區內如意池、月波水榭及方鑑齋等三座水池，以水路改善、修復為主，輔以(水生)植物增加生態機能重新打造成為螢火蟲良好棲地的生態池，並將在今日下午辦理野放螢火蟲幼蟲活動，讓小朋友認識螢火蟲生態的重要知識與觀念。

在今日下午的野放活動中，新北市副市長呂衛青將與小朋友問答，讓小朋友了解賞螢時如何保護自身安全，夜間賞螢時帶著有獎徵答贈品螢火蟲燈筆，既安全也不會傷害到可愛的螢火蟲，藉此機會教育孩子們知道保護自然環境是很重要的，更懂得要珍惜與尊重生命，也約好明年要再回來看親手野放的螢火蟲。

資料顯示，百年前的林本源園邸周圍都是農地，其中水稻田正是水生黃緣螢的棲地，但隨著板橋地區開發，水稻田變成高樓大廈，螢火蟲自然也消失了蹤影。這次透過水池改善計畫，進一步將園邸水池打造成生態池，復育百年前螢火蟲所居住的自然棲地，為維護環境貢獻心力，同時也提供民眾就近能夠欣賞到螢光點點的美景，著實建立古蹟管理新典範。

(中時 )