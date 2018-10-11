美財政部嚴審外國投資下月實施 阻中國大陸染指美企

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美國財政部當地時間10日公布，外國投資美國關鍵產業的新規定將於11月實施，以後外國投資者投資半導體及電訊等27項關鍵技術產業時，必須通知美國外商投資審查委員會（CFIUS）。美方此舉，被視為針對中國。

根據路透社報導，美國國會今年8月通過的國防授權法（National Defense Authorization Act，NDAA）中，明確將增強美國外資審查委員會的權力，而CFIUS主要負責審查外資對美國企業購股及併購計劃。

美國財部列出的27個產業包括通訊、半導體、電訊、電池及飛機製造業，而飛機製造業所涉種類更包含引擎零件、鋁材生產、電腦儲存裝置、導彈等軍事設備。外資企業對美國這些產業投資時，外商倘有權取得非公開資訊、提名董事成員、或做出其他重大決策，相關投資活動須通報CFIUS，審核是否有國安疑慮。

據了解，受到審查的27個關鍵性產業，佔美國全體工業的2.5 %。新規定下，川普政府將有更大權力阻止外資涉獵敏感產業，或被視為危害美國國安的外國投資。這一計劃將在下月即11月15日試行至少1年，約15個月後，美國將擬出正式法案。

公開資料反映，CFIUS處理案件中，最敏感的多與中資有關，許多不乏官方色彩。

(工商 )

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