NBA》逼騎士交易很棒 厄文：成功後激動痛哭

2018年10月11日 11:13 中時電子報 黃及人

眼見吉米巴特勒當前為了離開灰狼鬧到不可開交，塞爾提克明星後衛厄文11日接受《看台報告》記者貝克訪問，終於把藏在心裡已久的話說了出來，「跟你講實話，去年夏天逼迫騎士交易我，是我有史以來做過最棒的一件事情！」

厄文表示，騎士從來沒有把他當作建隊門面球星，而是只當球隊的1個組成部分，特別是在「小皇帝」詹姆斯重返騎士後，他成為詹皇的副手，儘管兩人攜手拿下2016年總冠軍，可是整個過程對他來說，算是相當艱辛難過的。

「當我知道自己被交易到塞爾提克，我走到外面痛哭失聲，盡情宣洩自己，讓自己所有情緒都釋放出來，它真正地、徹底地觸動到我，」厄文說，「當我發現自己要去波士頓時，我的感覺就像連自己都不敢置信，真的激動到極點。」

隨著厄文在波士頓購置房產，他自認跟當地真正建立了關係，也備受身邊所有人的照顧，「我平常也跟年輕隊友講過自己的經歷，我被高估過，也被低估，最終才找到一個平衡，以及讓自己開心的方式，然後就這樣堅持下去。」

經歷快要一年多時間，厄文才把自己內心話都講了出來，也知道先前他待在騎士有多不開心，如今隨著他的膝傷徹底恢復，面對即將到來的新球季，厄文說：「我準備好了！」接著就看他跟海沃德重新聯手，會讓綠衫軍變多強大。

(中時電子報)