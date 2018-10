「你願意當吸血鬼還是殭屍？」牛津大學最難考題引熱議

2018年10月11日 11:18 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

英國名校牛津大學歷史悠久,是世界最頂尖最古老的高等學府,想擠入其窄門受教,得有優異成績及高智商,才能通過入學的測驗。牛津大學出考題向來不好回答,今年萬靈學院就出現這樣的怪題目,「你願意當吸血鬼還是殭屍?」英媒形容,這恐怕是最驚恐或也最難回答的考題了。

吸血鬼和殭屍顧名思義,吸血鬼以血為食,嗜血成性;而殭屍,死而不僵,喜食人肉。吸血鬼(vampire)和殭屍(zombie)這兩種異怪生物皆來自西方來民間傳說。

BBC中文網報導,牛津大學萬靈學院創建於1430年,考題向來以不同尋常著稱,被稱為最難的考試。此學院在牛津大學各學院中非常不同凡響。與其他學院不同,它不招收本科生,凡通過考試的人,自動成為學院的院士。

今年的考題「你願意當吸血鬼還是殭屍?」(Would you prefer to be a vampire or a zombie?)又引起英媒的關注,近年來,吸血鬼和殭屍經常出現在小說、電影、電子遊戲中,成為流行文化中所熟知的要角。從考題來看,牛津大學即使身為古老傳統大學,也展現了與時俱進的能力。

如果你是考生,你會作出什麼答案呢?英國已有人對此發表看法。《衛報》文化記者馬丁·貝拉姆(Martin Belam)這樣評論:

「你見過樣貌醜陋的吸血鬼嗎?不清楚到底是只有時尚人士才變成吸血鬼呢,還是當了吸血鬼就讓你很時尚,總而言之,吸血鬼看起來都很酷。」

至於殭屍,貝拉姆是這樣描述:吸血鬼都是獨來獨往,但殭屍卻是成群結隊,因此 「這是一個更合群的選擇」。另外,殭屍以腦髓為食,這是 「完全美味,而且很健康,充滿DHA的一種重要的Omega3脂肪酸。」

另外,萬靈學院還有這樣的考題,你也來測試應答實力,看你夠不夠格當牛津人。

●「谷歌比我們自己更了解我們嗎?」 (Does Google know us better than we do?)

●「莎士比亞太好了,沒人能演嗎?」(Is Shakespeare too good for actors?)

●「糖是不是該徵稅?」(Should sugar be taxed?)

●「音樂到勃拉姆斯嘎然而止嗎?」(Music came to a full stop with Brahms。)

●「所有生命都重要,是嗎?」(『All lives matter』. Do they?)

