「你願意當吸血鬼還是殭屍？」牛津大學最難考題引熱議

2018年10月11日 11:18 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

英國名校牛津大學歷史悠久，是世界最頂尖最古老的高等學府，想擠入其窄門受教，得有優異成績及高智商，才能通過入學的測驗。牛津大學出考題向來不好回答，今年萬靈學院就出現這樣的怪題目，「你願意當吸血鬼還是殭屍？」英媒形容，這恐怕是最驚恐或也最難回答的考題了。

吸血鬼和殭屍顧名思義，吸血鬼以血為食，嗜血成性；而殭屍，死而不僵，喜食人肉。吸血鬼（vampire）和殭屍（zombie）這兩種異怪生物皆來自西方來民間傳說。

BBC中文網報導，牛津大學萬靈學院創建於1430年，考題向來以不同尋常著稱，被稱為最難的考試。此學院在牛津大學各學院中非常不同凡響。與其他學院不同，它不招收本科生，凡通過考試的人，自動成為學院的院士。

今年的考題「你願意當吸血鬼還是殭屍？」（Would you prefer to be a vampire or a zombie?）又引起英媒的關注，近年來，吸血鬼和殭屍經常出現在小說、電影、電子遊戲中，成為流行文化中所熟知的要角。從考題來看，牛津大學即使身為古老傳統大學，也展現了與時俱進的能力。

如果你是考生，你會作出什麼答案呢？英國已有人對此發表看法。《衛報》文化記者馬丁·貝拉姆（Martin Belam）這樣評論：

「你見過樣貌醜陋的吸血鬼嗎？不清楚到底是只有時尚人士才變成吸血鬼呢，還是當了吸血鬼就讓你很時尚，總而言之，吸血鬼看起來都很酷。」

至於殭屍，貝拉姆是這樣描述：吸血鬼都是獨來獨往，但殭屍卻是成群結隊，因此 「這是一個更合群的選擇」。另外，殭屍以腦髓為食，這是 「完全美味，而且很健康，充滿DHA的一種重要的Omega3脂肪酸。」

另外，萬靈學院還有這樣的考題，你也來測試應答實力，看你夠不夠格當牛津人。

●「谷歌比我們自己更了解我們嗎？」 （Does Google know us better than we do?）

●「莎士比亞太好了，沒人能演嗎？」（Is Shakespeare too good for actors?）

●「糖是不是該徵稅？」（Should sugar be taxed?）

●「音樂到勃拉姆斯嘎然而止嗎？」（Music came to a full stop with Brahms。）

●「所有生命都重要，是嗎？」（『All lives matter』. Do they?）

(中時電子報)