花蓮》又換鄉長了！秀林鄉長4年換6任

2018年10月11日 11:27 中時 張祈

蔡光輝在交接典禮上宣示，成為秀林鄉本屆第六任鄉長，任期約2個月。（張祈攝）

前鄉長蔡瑞光任期約9個月，是本屆秀林鄉長任期最長的鄉長。（張祈攝）

秀林鄉新任鄉長蔡光輝為教職人員退休，也是目前陶樸閣部落會議主席。（張祈攝）

又換鄉長了！選前不到50天，花蓮縣秀林鄉迎接本屆第6任鄉長，是目前縣內「用量」最多的鄉鎮，其中最長任期為9個月，最短則為52天，超越萬榮鄉的5任鄉長，公所今上午10時舉辦交接典禮，新任代理鄉長蔡光輝為教職人員退休，鑽研太魯閣族語言發展，他致詞指出，對於2個多月的任期，會在上級政府的指揮監督，盡心盡力為鄉親服務。

本屆第一任鄉長李春風3年前因賄選遭起訴，閃辭由縣府祕書王國洲代理，李補選又上，但去年8月官司定讞遭解職，縣府指派蔡瑞光代理，今年5月蔡以「專心選戰為由」被撤換，由李繼生接任，日前花檢公布理想大地上訴理由，提到縣府有16人為榮亮公司存提款，李繼生名列其中，過沒多久，縣府發布秀林鄉長人事消息，由蔡光輝接任本屆第六任秀林鄉長。

交接典禮由縣府副秘書長陳志強主持、監交，蔡光輝正式接任秀林鄉第17屆鄉長職務，本屆任期長的前鄉長蔡瑞光也到場見證，陳志強致詞表示，不能因代理職務耽誤鄉鎮，也呼籲下個月的選務要任能行政中立、選務中立。

蔡光輝畢業於國立高雄師範大學英文系畢業，曾任國中英文教師、總務主任，並擔任族語認證委員、評審及講師，獲多項文學獎，出版《箭海無涯》，目前為東華大學原住民語言中心族語教師及陶樸閣部落會議主席。

蔡光輝一上任，就要帶領公所員工辦理秀林鄉年度文化祭活動、11月舉行的五合一選務工作，繼續推動秀林鄉政，提升為民服務工作，順利完成階段性鄉政工作。

(中時 )