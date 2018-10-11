大陸31省級最低工資排行出爐：上海居首

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中時
李文輝

大陸最低工資排行榜出爐。大陸人社部公布各省市自治區截至2018年9月最低工資標準情況。上海、廣東、北京、天津、江蘇、浙江等6省市月最低工資標準超過2000元﹙人民幣，下同，約9100元新台幣﹚。其中，上海月最低工資標準達到2420元，為全大陸最高。

根據大陸《最低工資規定》，最低工資標準一般採取月最低工資標準和小時最低工資標準的形式。月最低工資標準適用於全日制就業勞動者，小時最低工資標準適用於非全日制就業勞動者。

在小時最低工資標準方面，北京、上海、天津、廣東超過20元。其中，北京為全大陸最高，24元。上海次之，21元；天津位居第三，達到20.8元。廣東為20.3元，位居第四。

中國新聞網 報導，根據大陸《最低工資規定》，省、自治區、直轄市內不同行政區域可以有不同的最低工資標準。

最低工資是否包括個人繳納的「五險一金」，各地規定不盡一致，多數地方明確包含在內。如，四川明確，最低工資標準包含個人應繳納的社會保險費和住房公積金。

有的地方明確不包含，如，北京、上海明確規定，勞動者個人應繳納的各項社會保險費和住房公積金，不作為最低工資標準的組成部分，用人單位應按規定另行支付。

中國勞動學會副會長蘇海南說，不包含「五險一金」的最低工資標準，其「含金量」更高。因為用人單位需要另行支付，對於勞動者來說，拿到手的工資也就更多。

(中時 )

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