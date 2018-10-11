打造千種珍稀植物方舟 花博外埔園區暢遊攻略曝光

智農館為一溫室建築，利用風扇和水簾達到氣流循環，發展出適合植栽生長的環境。（陳世宗翻攝）

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樂農館讓周遭環湖步道與湖邊平台的遊客，可感受水中穿越倒影的驚奇感。（陳世宗翻攝）
「花樣舞春風 蝶影躍森悠」公共藝術由藝術家郭國相規劃設計，使用不鏽鋼媒材打造出2朵巨大的台灣百合，相當吸睛。（陳世宗翻攝）

台中將於11月3日在后里、豐原、外埔舉辦世界花卉博覽會，市府農業局11日公布外埔園區遊園攻略，介紹園區推薦景點，其中必逛景點是「樂農館」與「智農館」，「樂農館」展出台灣重要作物，呈現台灣農業故事；「智農館」則邀請到「辜嚴倬雲植物保種中心」參展，執行長李家維教授並提供超過1千種珍稀植物，打造「植物方舟」，並展示台灣瀕臨滅絕的原生植物、科技運用於農業的方法。

農業局今日在台灣大道市政大樓舉行花博外埔園區攻略記者會，由農業局長兼外埔園區園長王俊雄、花博發言人黃意涵介紹外埔園區推薦景點及逛園路線。

王俊雄表示，外埔園區面積共計約16公頃，規劃「樂農館」及「智農館」2棟展館，是必逛景點，其他園區亮點還有石虎花車展示、「樂耘虎爸」稻草人、「漫步水中」分水步道、「花樣舞春風 蝶影躍森悠」公共藝術、「生命之花」公共藝術、「台灣民俗植物百寶箱」區、「台灣花尚蓋媠」區、蜂潮劇場、「食在滿竹歇腳亭」輕食竹棚、大愛環保科技人文館、好農市集等。

王俊雄說，「樂農館」與「智農館」均是永久展館，樂農館以稻米、水果、蕈菇、茶葉4種台灣重要作物為主展區展示背景，稻米區以稻梗磚為材建構穀倉教室，空氣中瀰漫稻梗香，黑板上寫的是農業、課桌上是食農教育的具體成果，呈現農民為台灣農業努力的身影！

農業局強調，市府為民眾規畫外埔園區一日遊園攻略路線：石虎花車展示區→「樂耘虎爸」稻草人→樂農館→「漫步水中」分水步道→「花樣舞春風 蝶影躍森悠」公共藝術→「生命之花」公共藝術→「台灣民俗植物百寶箱」區→「台灣花尚蓋媠」區→蜂潮劇場→「食在滿竹歇腳亭」輕食竹棚→智農館→大愛環保科技人文館→好農市集。

歡迎民眾於11月3日至明年4月24日花博展期間，到外埔園區感受大自然的美好。

(中時 )

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