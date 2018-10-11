板橋農會創新座談會 廖裕德期許以「荷蘭」為借鏡

2018年10月11日 11:37 中時 葉書宏

新北市板橋農會今（11）日上午9時許舉行「農會創新經營暨策略聯盟發展計畫座談會」，邀請全台北、中、南、東等地區農會，一起探討經營現況與未來展望。（葉書宏攝）

新北市板橋農會今（11）日上午9時許舉行「農會創新經營暨策略聯盟發展計畫座談會」，邀請全台北、中、南、東等地區農會，一起探討經營現況與未來展望。（葉書宏攝）

新北市板橋農會今（11）日上午9時許舉行「農會創新經營暨策略聯盟發展計畫座談會」，邀請全台北、中、南、東等地區農會，一起探討經營現況與未來展望。（葉書宏攝）

新北市板橋農會今（11）日上午9時許舉行「農會創新經營暨策略聯盟發展計畫座談會」，邀請全台北、中、南、東等地區農會，一起探討經營現況與未來展望，板橋農會理事長廖裕德以「荷蘭」為例，土地面積僅比台灣大一點，卻可以成為全球第二大農產品出口國，值得台灣借鏡。

「農業創新經營暨策略聯盟發展計畫座談會」邀請魚池、麻豆、新社、壽豐及霧峰等農會總幹事親臨分享各農會經營現況及交流未來合作計畫，亦邀請農委會農金局、輔導處、新北市政府農業局、新北市農會、農訓協會等機關團體列席指導，共議農會創新商機與未來合作空間。

廖裕德表示，期盼政府可以多給產地、農業推廣補助，推廣會面臨很多困境，和農會法規定有關，盈餘和推廣費用相對，往往因為盈餘關係，無法提高推廣費用預算，希望政府可以透過補助模式，當然農會也要自立自強，政府若給予激勵措施，可讓食農教育往下扎根，做得更扎實。

廖裕德期許，農業金庫可以發揚光大，期盼藉由座談啟動全國農業，他以荷蘭為例，荷蘭是全球第二農產品出口國，土地面積僅有美國270分之一，比台灣大一個永和區面積，與台灣人口差異不大，為何荷蘭做得到，他們的做法值得借鏡、學習。

另外，板橋農會同步在活力超市一樓廣場舉辦「食農教育展暨優質農特產展售會」，邀請石門、魚池、麻豆、新社、壽豐及霧峰等農會，一同展示農業推廣成果與相關食農教育。

開幕活動中發表板橋農會與霧峰農會策略聯盟推廣的香米新包裝，展售活動為11、12日，現場有小農青蔬、當季水果、漁牧產品等農特產品推廣展售，對都市民眾而言是個難得的體驗參觀機會，期望社會大眾能感受板橋農會重視消費者健康、關懷本土農業的決心，歡迎民眾參觀選購。

(中時 )