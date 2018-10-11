嘉市3天4起潑漆案 警鐵腕打擊暴力

2018年10月11日 11:38 中時 呂妍庭

嘉義市警局副局長陳清華今11日親上火線，強調警方將展現強力作為。（呂妍庭攝）

曾任老師的市議員參選人林瑞霞擔心學校恐有隱暪狀況，要求警方應所有突破。（呂妍庭攝）

嘉義市警方在案發後不到6小時，迅速將梁姓犯嫌等7人查緝到案。（呂妍庭翻攝）

嘉義市3天連續發生4起潑漆案，警方表示一定會鐵腕打擊暴力。(呂妍庭翻攝)

嘉義市3天連續發生4起潑漆案，引發治安敗壞疑慮，10日警方在6小時內，火速逮捕大雅路飲料店潑漆又開車撞門的7名嫌犯，為安定人心，市警局副局長陳清華今11日親上火線，除澄清幾起案件無集團關連性，研判沒有暴力集團在背後教唆外，也強調選舉期間，警方一定會鐵腕打擊暴力，積極強化校園反賭工作，近期更將積極查緝六合彩、網路簽賭及選舉賭盤，展現強力作為。

前市議員郭文居及其胞弟經營的火鍋店、日本料理店8日凌晨遭人先後潑漆，同天晚間全國知名連鎖旅店「承億文旅」位在啟明路的辦公大樓也被人潑灑黑色、紅色油漆，9日晚上6點大雅路一家知名連鎖飲料店因遭人潑漆被迫關門打烊，沒想到10日凌晨零時同一家店又被一群年輕人開貨車猛撞鐵門，接二連三的暴力事件，讓各界紛紛質疑嘉市治安亮紅燈，引發民眾恐慌。

今上午陳清華出面說明，指大雅路知名連鎖飲料店發生遭人潑漆、開車衝撞鐵門事件，2分局已於案發後不到6小時，迅速將梁姓犯嫌等7人查緝到案，肇因是嫌犯一行人對員工服務態度不滿，至於其他潑漆案件，也鎖定特定對象，近期可望突破，並強調針對數起案件犯罪手法及現場遺留跡證分析，並無集團關連性，均係個別偶發事件，初步研判無暴力集團背後教唆。

至於承億董座15歲兒子捲入校園賭博案件，警方已派員全面清查，並持續主動與學生校外生活輔導會、家長會和各級學校密切聯繫，也鼓勵校方主動提供校安訊息，由於校方對學生涉賭表示不知情，特地前來關心，曾任老師的市議員參選人林瑞霞擔心恐有隱暪狀況，要求警方應所有突破。

陳清華說，目前警察局已強化轄區維安勤務，加強路檢盤查，務使不法之徒不敢造次，尤其在年底選舉期間，定會實施鐵腕打擊暴力，全力淨化選前社會治安，務求讓民眾安心。

(中時 )