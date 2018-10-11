花蓮》國慶焰火施放掉漆 國慶焰火籌委會說明原委

國慶焰火中出現最大的24吋焰火彈，相當美麗。（范振和攝）

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國慶焰火到後來只靠中低層煙火撐場。（范振和攝）
國慶焰火近尾聲時，花蓮港南面幾乎不見煙火。（范振和攝）

國慶焰火10日晚上8時在花蓮港施放，突然發生火台車起火燃燒惡況，造成焰火無法順利燃放的掉漆事件，11日上午焰火處長羅意中說明原委，強調此次焰火秀「完成但不完美」，有機會再到花蓮補償。

昨晚國慶焰火首度拉到花蓮港東堤施放，國慶籌委會事前不斷宣稱，在海面上施放，將有史以來最壯麗的國慶焰火，不料昨晚卻大掉漆，發生落焰燒到2部台車上的防水帆布，引起焰火自燃，導致電腦控制端無法連動，而台車上的焰火也開始亂竄四射。

羅意中說明，前14分鐘堪稱是有史以來最完美的畫面，但後來發生台車起火事件，當時基於安全，人員都在管制區外，今天上午8時警消人員才進入將發射筒灌水處理，有多少未爆彈，正清查中。

羅意中指出，此次計畫36分鐘內，施放3萬806發煙火，選擇挑戰性高、視野絕佳的花蓮港東堤，中央是希望帶給國人難忘的回憶，也為花蓮觀光產業加持，工作人員都相當盡責賣力，發生落焰造成台車起火波折，他自認雖不完美但已完成，自評有75分，也從中學經驗，會設法檢討、再精進。

民眾反映，他們興沖沖地在花蓮海岸線各處，拿著手機、相機捕捉最完美的國慶焰火畫面，有看到第1發24吋焰火彈，確實很美，但後來看到的都是中低層煙火撐場面，實在掉漆。

(中時 )

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