「小海女」改名non進軍大陸 新廣告大中華區上線

2018年10月11日 11:50 旺報 廖慧娟

non在微博公布自己成為肌研的大中華區代言人。（取自新浪微博＠儂non）

non拍的保養品廣告陸續在兩岸三地播出。（取自新浪微博＠曼秀雷敦中國官方微博）

non主演的日本網劇已經上線播出。（取自新浪微博＠SUBPIG豬豬日劇字幕組）

現年25歲日本女星能年玲奈因為經紀約糾紛，改名為non，一度傳出可能隱退的消息，沒想到最近突然現身大陸，成為美、日合作保養品牌的大中華區代言人，讓日本演藝圈大吃一驚，並預測她成功進軍大隨後，年收入破億元人民幣不成問題。

模特兒出身的能年玲奈，2010年主演獲獎無數的電影《告白》在演藝圈打出知名度，2013年曾以NHK電視劇《小海女》在日本、台灣、大陸及東南亞等亞洲地區走紅，但疑似因私自成立工作室，被經紀公司冷凍。

雖然2016年順利解約，改名為non但演藝事業未見起色，還曾傳出可能從演藝圈引退的消息。不過，沉寂數年後，今年8月底，她在新浪微博現身，以「侬non」之名開始發微博，8月22日的首則微博更有上海話的口吻：「侬好！我来了」，至今已發了19則微博，並公布自己的各種行蹤與大陸粉絲互動，包括今年春天為了工作到香港，9月初在大阪舉行演唱會，主演的新日劇《未來小姐》9月8日在Line TV播出等。

9月28日，能年玲奈更透過微博公布自己成為「肌研」化潤水、舒敏修護霜等產品的大中華區代言人，廣告在大陸、香港、澳門、台灣等地陸續上線，立刻引發日本媒體關注，並報導此事。

(旺報 )