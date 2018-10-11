最低工資法先審後核 許銘春：上級機關應受拘束 不能否決

勞團質疑《最低工資法》仍規定未來審議結果須送交行政院核定，恐是「換湯不換藥」，勞動部部長許銘春則表示「上級機關應受拘束」。（本報系資料照）

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《最低工資法》草案預計年底送交行政院，然而有勞團認為，審議過後還須送交行政院核定，表示行政院仍握有主導權，質疑是「換湯不換藥」。對此勞動部部長許銘春說明，未來草案會規定同一案行政院僅可退回審議會重審，不具否決權，她表示「上級機關應該受拘束」。另外草案將規定最低工資審議委員會應參考的指標，避免再淪為「喊價」討論。

勞動部表示，《最低工資法》草案架構已大致完成，預計年底會送交行政院審議，未來草案通過後規範審議最低工資的相關法律將由《基本工資審議辦法》改為《最低工資法》，法律位階從法規命令升級為法律，更具強制力。

不過有勞團認為，審議委員會審議後還須送交行政院核定，表示行政院仍握有生殺大權，若院會不同調，委員會討論出的結果也會被否決，質疑是「換湯不換藥」。立委王育敏也質疑，行政院連環評大會都能「伸入黑手」干預，行政院是否又會如出一轍的干涉？

對此許銘春表示「各國都是審議後還得核定，賴院長會尊重結果」，王育敏直說「賴清德說的跟做的是兩回事」。許銘春解釋，草案將明文規定，行政院若對委員會審議結果不滿意，僅可退回重審、不可否決，若退回後維持原案，行政院也不可再退，「上級機關應受拘束」。

有媒體提問「若退回後修改一點，行政院是否又能退回，造成不斷循環？或是行政院是否可以自己另加附帶條件？」許銘春表示「目前設計只能退回，要尊重委員會」，至於是否可以無限退回，許銘春表示會再與勞資討論。

許銘春表示，草案內將規定每年第3季都應召開最低工資審議會，其中也會規定委員會討論時的「應參考指標」，許銘春說「目前有大約7、8項指標，會再邀請勞資雙方討論如何訂定，避免委員會淪為喊價式討論」。另外目前現有的工作小組會改為研究小組，人數也會縮減。

(中時 )

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