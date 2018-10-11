嘉義》吳芳銘離職專心選縣長 張花冠祝他「心想事成」

2018年10月11日 12:11 中時 呂妍庭

張花冠特別感謝吳芳銘多年來對嘉縣的奉獻與努力，預祝他心想事成。（呂妍庭翻攝）

張花冠在100多位科長級主管見證下，主持新任副縣長李明岳布達典禮，並歡送吳芳銘。（呂妍庭翻攝）

吳芳銘說，人生總有勿忘初衷的選擇，「我有我的選擇」。（呂妍庭翻攝）

張花冠11日上午在100多位科長級主管見證下，主持新任副縣長李明岳布達典禮。（呂妍庭翻攝）

吳芳銘在同仁的列隊歡送下，帶著笑容離開縣府。（呂妍庭翻攝）

吳芳銘在同仁的列隊歡送下，帶著笑容離開縣府。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣副縣長吳芳銘請辭參選下屆嘉義縣長，日前人事案已獲縣長張花冠同意，並由綜合規畫處長李明岳接任副縣長一職，今11日上午的布達典禮上，張花冠特別感謝吳芳銘多年來對嘉縣的奉獻與努力，說「一個人對一個黨、一人走比較孤單」，但吳芳銘在地方努力多年，一定有很多朋友支持他，預祝他「心想事成」，縣府一級局處長更手持「我們等著你回來」標語，展現對吳芳銘參選的期待。

張花冠11日上午在100多位科長級主管見證下，主持新任副縣長李明岳布達典禮，並送禮物給榮退的吳芳銘。張花冠言談中對子弟兵有諸多肯定，表示吳芳銘是一位行政歷練豐富的優秀人才，一路跟著她和縣府團隊從打造「田園城市」到「嘉義新時代」，雖因黨內規章無法參與民進黨縣長初選，但民主國家每個人都有參選的權利，對嘉義縣而言，「多人參選是好事」。

張花冠說，吳芳銘一登記參選就向她請辭，因嘉縣是0823水災全國受災最嚴重的地區，她也因跌倒、骨頭碎裂加上蜂窩性組織炎，行動不便，期間由吳芳銘協助各項救災及復建工作，非常辛苦，現在她腳傷好很多了，應該早一點讓吳芳銘專心選舉，還說雖然一個人對一個黨、一人走比較孤單，但吳芳銘在地方努力多年，一定有很多朋友支持他，祝福吳芳銘「心想事成」。

吳芳銘則感性地說，在縣府團隊9年多，總有離別的時候，表示他從80年代開始，即使人不在嘉義，也一直跟嘉義有解不開的緣，「我一直思索如何讓嘉義的能量曝光」，像2018台灣燈會，在同仁努力下，讓嘉義在台灣和世界的舞台被重視，讓大家看到嘉義，看到城市的光榮，除感謝縣府團隊對嘉義的支持，更感謝縣長這段期間的體諒與包容。

吳芳銘說，人生總有勿忘初衷的選擇，「我有我的選擇」，且他一生都把理想當成運動來實踐，強調城市之間愈來愈競爭，治理城市應該不問政黨，只問能力和專業，只有拋開政黨包袱，嘉義才能大步往前走，才有脫胎換骨的機會，最後在同仁的列隊歡送下，帶著笑容離開縣府。

張花冠也盛讚李明岳在擔任綜合規畫處長任內，讓綜規處變得很活潑，提出很多攸關縣政發展的優質計畫，才決定賦予副縣長重擔，希望同仁能以支持縣府團隊的精神，支持李明岳，讓縣政繼續向前，李明岳則以「協助縣長、服務同仁」8個字，感謝縣長的提攜及同仁的支持。

(中時 )