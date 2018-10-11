TLC餐桌生活節26-28日登場 Janet陪粉絲同桌談心

TLC餐桌生活節將由TLC當家主持群與粉絲歡度TLC15周年。（TLC提供）

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旺報

TLC旅遊生活頻道在台開播15周年，決定做些改變，日前宣布推出全新活動「TLC餐桌生活節」，10月26日至28日，連續3天於松菸2號、3號倉庫熱鬧舉行，取代已有5年歷史的「城市綠地野餐活動」。

「TLC餐桌生活節」結合所有TLC元素，將旅遊、生活、戀愛、家庭、音樂、婚紗、造型、異國餐飲等文化帶上餐桌，成為主持人與粉絲分享彼此生命故事的人生舞台；這也是第一次粉絲有機會能和TLC主持群像朋友一樣併肩談心，將帶給粉絲煥然一新的全新生活體驗。

當家主持人Janet開玩笑說：「只要你的名字是布萊德‧彼特就可以與我共桌！」隨後，她補充說，歡迎所有粉絲與她併桌聊天、品嘗美食。對Janet來說，餐桌除了可以和親友聊天、做菜、吃飯之外，也可以跳舞甚至幫兒子Egan換尿布，任何事情都能在餐桌上發生！

因《水下三十米》和《海‧人‧魚》雙料入圍金鐘主持人與新進演員獎的大霈，將帶著最新一季的《水下三十米》以及最新TLC自製旅遊節目《環郵海上新視界》和粉絲見面。遇水則發的她，日前更踏上遊輪、與來自菲律賓的Food Hero得主Anton主廚交朋友，分別在台灣、菲律賓分享彼此家鄉的美景、美食、土地與情感。

這次大霈與Anton主廚都將參加「TLC餐桌生活節」，也是2人拍完節目後再次重逢，大霈特別邀Anton與粉絲一起PK海島遊戲；《瘋台灣首遊》主持人湘婷表示，自爆難以抗拒熟男魅力，所以理想中的餐桌男伴是「60歲的成熟男性」；另一位當家主廚Soac也將化身愛情診療室院長，為單身的善男信女們傳授愛情滋味，親身演繹如何破解戀情食譜，找回愛情的原味，創造屬於自己的愛情傳說！

「TLC餐桌生活節」連續三天不斷電活動中，也邀請周蕙、Kimberley陳芳語、Youtuber創作歌手文慧如、陳昇與新寶島康樂隊等實力派歌手接力演唱；大霈也將率「瘦瘦英雄 So-So Heroes」開口高歌。

活動為購票入場，詳情請洽臉書「旅遊生活頻道-TLC Taiwan」或至TLC官網查詢：www.tlc-tw.com。

(旺報 )

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