高雄》政治斷奶、北漂影片延燒 韓國瑜：快成阿里巴巴與40大盜

國民黨高雄市長參選人韓國瑜說，綠營群起修理他，快成「阿里巴巴與40大盜」，呼籲對手陳其邁要有主體性、勇敢站出來。（林宏聰攝）

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民進黨持續批判網友為韓國瑜剪輯的北漂影片造假，由綠營立委、議員輪番開記者會炮轟，韓國瑜11日接受媒體訪問表示，參選人要有主體性，對手陳其邁躲在10個高雄立委後面，據說台中綠委也跳出來，預計會有40個人輪流修理他，「到時就不只10個小矮人，而是阿里巴巴與40大盜了」。

針對網友自製的北漂影片涉嫌抄襲，並挪用國外廣告主角當成是高雄鳳山北漂子弟，綠營民代們在臉書、議會輪番痛批「造假」、「抓到了」；韓國瑜說，選舉沒必要搞到面目猙獰，好像結了三代之仇，影片是誰做的他根本不知道，網路影片那麼多，有褒他的，也有貶他的，在沒有過度人身攻擊的前提下，他都認為要抱持比較寬闊的胸襟，但呼籲幫忙剪接的網路義勇軍也要了解政府規定的限度，以免侵權。

他也提到，台中立委在立法院跳出來修理他，預估要有40個綠委輪流罵他，變成阿里巴巴與40大盜了，「沒關係，放馬過來，我等你們，清者自清濁者自濁」，他希望陳其邁不要躲在人家後面，勇敢站出來告訴高雄市民以後要做什麼，才是一場光鮮亮麗的選舉。

此外，網紅「館長」邀請韓國瑜直播後，傳出臉書被停權7天，韓國瑜直指「涉嫌公權力不當介入」，懷疑為何他去參加直播、造成700萬人次瀏覽後館長立刻被停權。他呼籲民進黨，多用手上權力為人民謀福，別做政治鬥爭，「現在好像是殺雞儆猴，誰挺韓國瑜誰就倒楣！」

(中時 )

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