市議員何敏誠出新書 分享台中政壇過去數十年秘辛

2018年10月11日 11:55 中時 陳世宗

「蛻變的年代！」台中市議員何敏誠11日在市議會舉辦口述自傳:「議壇傳奇 閱讀何敏誠--蛻變的年代」新書發表會，由市長林佳龍親自寫序推薦，前立委李明憲、市議員范淞育、江肇國、劉淑蘭到場支持；書中詳述何敏誠市議員這25年來與歷任市長共同推動大台中各項市政的許多故事。

何敏誠說，這本新書歷經整整兩年的編寫、採訪才完成，但其實自傳的內容大綱早在10年前就已在他的腦海中逐漸構思成型，但因為公事繁忙，也只能暫時擱置一旁，而當初的構想如今終於有機會集結成書，何敏誠感到非常欣慰。

何敏誠指出，出版本書最大的用意，要跟廣大的市民分享，這個城市是如何從過去的省轄市，經過許多重要的軟硬體建設和政策的推動；過程中又是經過多少次的協調溝通、各方勢力的折衝、妥協，才使臺中市得以蛻變成為目前全台第二大城市。

何敏誠表示，目前全國共有906位議員，當過連續6屆議員已屬少數，連任多屆又達成許多政績、甚至出書的議員更是鳳毛麟角；他從政路上受到許多人的幫助及市民的肯定，想藉著記憶尚稱清晰，向台中市民如實的報告何敏誠各項努力成果！

何敏誠強調，此書出版不以營利為目的，將會把書籍銷售盈餘所得捐贈本市各育幼院等社福團體，也算是回饋市民，為台中盡一點心力。

(中時 )