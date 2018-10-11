大陸艦隊突然取消赴韓海上閱兵 韓媒曝隱情

大陸首艘航母遼寧艦隊航行。（圖／摘中國軍網）

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李文輝

韓媒稱，中國大陸艦隊在11日「2018年大韓民國海軍國際觀艦式」前一日，突然因「內部事由」臨時取消參與活動，僅派代表團來觀看。

南韓《朝鮮日報》10月11日報導，南韓海軍代表艦艇11日在濟州民軍綜合觀光美港（濟州海軍基地）近海，舉行「2018年大韓民國海軍國際觀艦式」海上檢閱演習。

預計有美國航空母艦（10.36萬噸級）與驅逐艦（1萬噸級）、俄羅斯巡洋艦（1.16萬噸級）等來自12個國家的17艘艦艇在正式檢閱儀式上集結。

多維新聞網引述報導稱，原定派遣7100噸級驅逐艦參與觀艦式的中國大陸，10日因「內部事由」而取消參加計畫。

日本海上自衛隊原定派遣一艘驅逐艦參與觀艦式，但因「升旭日軍旗」引發爭議而最終告吹。但是，大陸和日本都將派遣代表團參與觀艦式。本次觀艦式共計有來自46個國家的代表團參與。

預計今天出動的南韓海軍艦艇總重量超過8.2萬噸。曾出戰韓戰最初期大韓海峽海戰且首次告捷的南韓預備役海軍上校崔英燮(譯音)表示：「建國後，使用日軍遺棄或美軍用過的小船作為軍艦的韓國，如今發展成為能夠建造一萬噸以上級別艦艇的海洋強國，深感自豪。」

大韓民國海軍國際觀艦式每10年舉行一次，繼1998年鎮海與釜山、2008年釜山之後，今年是第三屆。1998年，通過廣開土大王號（3,200噸級）的建造開啟了國產驅逐艦時代，時任南韓總統的金大中曾乘坐廣開土大王號進行了海上檢閱。2008年則是南韓成為世界第五個建造神盾級驅逐艦國家的時代。

(中時 )

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