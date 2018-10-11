高雄》挺韓國瑜 司機掛「民進黨不倒、小黃不會好」布條被拆

高雄一群計程車司機11日站出來力挺韓國瑜，直言高雄觀光客真的變少，他們生活快過不下去。（林宏聰攝）

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計程車司機們排隊要求韓國瑜簽名留念。（林宏聰攝）
韓國瑜沒當場答應調漲計程車起跳價，反而要求司機們自我提昇，未來當城市宣傳員，「這樣講才是負責任的市長參選人的高度，而不是一味討好答應要調價！」（林宏聰攝）

計程車司機過去政治立場偏綠，但國民黨高雄市長參選人韓國瑜異軍突起，吹響市民對高雄「又老又窮」的不滿聲浪，一群以往對政治沉默的小黃運將們10日站出來表態挺韓，直言「看不下去了」，高雄陸客越來越少，1年來計程車平均收入掉了3成，司機每天得開10多個小時才能勉強維持生計，大家期待翻轉、改變。他們甚至做了「民進黨不倒、小黃不會好」布條，不料10日中午掛上去後，11日早上卻不明原因被人拆走。

倫永計程車中華站執行長徐玉珍強調，這次是以私人名義號召司機站出來，過去小黃多半挺綠，意見不和的司機只好保持沉默，但這次真的認為韓國瑜能夠帶來改變，所以有不少人立場已經轉向，他們甚至做了「民進黨不倒、小黃不會好」布條，不料10日中午掛上去後，11日早上卻不明原因被人拆走。

計程車司機高立德說，高雄觀光客減少，經濟活動也衰退，影響計程車業績，去年司機開12小時車營業額可達3200至3500元，今年已經掉到2000出頭，「再不改變，生活快過不下去了！」

韓國瑜受邀與小黃司機座談，受到熱烈歡迎，運將們趁機提出各項建言，最重要的是希望他擔任市長後，調漲計程車起跳價，但韓國瑜當場表示，高雄觀光業不振，鵝越來越瘦，再拔毛只會加速死亡，他認為應從振興經濟、觀光著手，「把鵝養胖了再來拔毛」。

他反倒要求司機們自我提升，每個人開始學英語，未來等觀光客回流，可當市府城市宣傳員，向外來客介紹高雄好吃、好玩的地方，讓遊客覺得倍感尊榮，一起打造美好的高雄；司機們相當認同，當場以英文回應：「No problem（沒問題）」。

(中時 )

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