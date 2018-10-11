全台第一次！北中南反空汙遊行11／3凱道怒吼

2018年10月11日 12:04 中時 廖德修

全台第一次！台灣健康空氣行動聯盟串聯北中南十餘個環保團體互相聲援，宣布下個月將連續3周在北中南辦理反空汙遊行，於11月3日（周六）、11日（周日）和18日（周日）分別在台北、高雄和台中接力上街頭。呼籲民眾一起發出怒吼，對深澳電廠、三接站、中火、興達電廠等問題，向執政者要求撤案或加速改善空汙。

北部的訴求重點是反深澳與救藻礁，台健空盟理事長葉光芃表示，桃園市長鄭文燦在環評表決前未表態，環評通過後改口說曾沒承諾過要守護大潭藻礁。其實藻礁是一體的，27公里海岸不容切割。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政直言，鄭文燦是藻礁世紀殺手。桃園海岸越往南藻礁生態越好，大潭藻礁剛好是最精華的地區，鄭文燦沒有理由迴避對大潭藻礁的保育。上次選舉前說要保護海岸，將27公里都劃為自然保留區，現在卻否定承諾。

環團的資料證實三接站沒有正當性，天然氣夠用，深澳電廠與三接站興建並無關聯性。當初深澳廠是因政治力介入而通過，現在卻拋出交換說，期盼大家11月3日上凱道救藻礁、反深澳。

南部反空汙大聯盟副召集人黃義英則說，11月11日南部遊行的訴求是要求中鋼、台電帶頭減汙。第一、訂定高雄生煤管制自治條例，減煤20％。第二、立即修正《空汙法》，刪除總量管制、移汙換固汙條文。第三、中鋼2年內濕式煉焦爐改乾式，興達大林電廠燃煤改燃氣。第四、反對中油曄揚石化廠高雄設廠。

綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰說，如果行政部門完整評估深澳電廠的必要性，一定可以停建，希望儘快宣布，大家都擔心選前承諾可停建，選後卻繼續建。至於8日環評大會的結果則讓人遺憾，三接站過關絕不是追求永續多贏共存的作法，而是最傷害社會信任的作法。11月3日、11日及18日北中南民眾上街頭，綠盟會給予最大支援。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅說，昨天非常期待蔡政府在國慶致詞宣布停建深澳電廠，結果沒有，因此請政府在選前明確宣布停建深澳廠。

11月18日最後一場反空汙遊行在台中會師，由於是選舉前6天，力道最猛，葉光芃表示，訴求重點會仔細研究，等選舉前再對外公布。

(中時 )